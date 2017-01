Ganz harte Schule Mit Monobraue ins Abi

Die Eltern-Kolumne für Fortgeschrittene Armin Himmelrath, Birte Müller und Silke Fokken über das Leben mit Kindern zwischen dem ersten und dem letzten Schultag.

Es fing mit einem Nudelsieb an. Mein mittlerweile volljähriger Sohn begann um genau 7 Uhr 23 in der Küche vor sich hin fluchend danach zu suchen. Töpfe wurden aus dem Schrank geräumt, Pfannen landeten auf dem Küchenboden. Er wühlte sich immer weiter in den Eckschrank hinein, bis irgendwann nur noch die Füße herausschauten.

Nicht, dass ich das nicht kennen würde. Zu einem Zeitpunkt, an dem er eigentlich schon auf dem Weg in die Schule sein sollte, sucht er gern noch irgendetwas ganz, ganz Wichtiges. Mal ist es das Mathebuch, mal ein neues Schreibheft, seine Kopfhörer oder auch einen ganz bestimmten Tageszeitungsartikel, "irgendwas zu Bundesrat oder Stadtrat oder so, ist vor zwei oder drei Wochen erschienen". Geht's vielleicht auch etwas präziser? Ganz abgesehen davon, dass er da am besten in der Altpapiertonne nachschauen sollte.

An diesem Punkt habe ich mit meiner Erziehung versagt, und zwar auf ganzer Linie. Dass man seine Schultasche am Abend packen kann, und zwar vollständig, um morgens entspannter in den Tag starten zu können - dieser Gedanke hat bei meinen Kindern leider überhaupt nicht gezündet. Stattdessen gehört es zum Frühstücksritual, mit aufreizender Lässigkeit überhaupt erst einmal auf den Stundenplan zu schauen. "Haben wir A- oder B-Woche?" wird allmorgendlich zwischen den Schulpflichtigen diskutiert. Ganz so, als ob sich das jeden Tag aufs Neue ändern würde.

Diesmal also: "Ich brauche noch ein Nudelsieb und meine Wasserpistole, die muss ich mitnehmen." "Wofür das denn?", rufe ich in den Eckschrank hinein. Ein Kopf taucht auf, er grinst mich an. Klettert heraus, räumt widerwillig und auf meine Vorhaltungen hin die Töpfe und Pfannen zurück, richtet sich auf - und stülpt sich das metallene Sieb über den Kopf. "Hat den Vorteil, dass ich mir die Haare nicht mehr machen muss", sagt er und verschwindet in Richtung Schule.

Am Abend erfahre ich, warum. Die angehenden Abiturienten haben sich zum Spiel "Spy vs. Spy" verabredet. Rund 70 Schüler der Jahrgangsstufe machen mit: Jeden Tag gibt es eine andere Aufgabe. Wer sie nicht erfüllt, darf von einem Mitspieler per Wasserpistole abgeschossen werden - und ist raus. Wer am Ende übrig bleibt, erhält den Spieleinsatz aller Teilnehmer: pro Person eine Süßigkeit, gesammelt in einem Eimer.

Die Tagesaufgaben? "Na ja, zum Beispiel: den ganzen Tag ein Nudelsieb auf dem Kopf tragen", sagt mein Sohn. Oder ständig eine Zahnbürste im Mund haben. Oder ohne Tasche in die Schule gehen (er hat seine Hefte und Bücher stattdessen in einem Karton transportiert). Oder eine große "13" ins Gesicht schminken. Oder sich eine "Monobraue" malen - eine durchgängige Augenbraue.

Armin Himmelrath Zahnbürste im Dauereinsatz

"Aber ihr habt doch die Mottowoche kurz vor Ostern, da müsst ihr doch nicht jetzt schon jeden Tag verkleidet in die Schule kommen?!", wende ich ein, außerdem gebe es im Februar ja noch Karneval - und ernte nur eine kurze, wegwischende Handbewegung und verdrehte Augen: Das sei doch "komplett was anderes". Ich versuche es noch einmal: "Meinst du nicht, dass es drei Monate vor dem Abitur Wichtigeres gibt als ein absurdes Spiel? Dass vielleicht das Lernen im Mittelpunkt stehen sollte?"

Er grinst, mal wieder. "Deinen Abischnitt, wie war der noch - 2,7 oder 2,8? Den unterbiete ich auf jeden Fall", sagt er. Während ich "2,7 Periode 7" murmele, denke ich, dass er wahrscheinlich Recht hat. "Und was den Vorwurf der Absurdität angeht - schau dich doch mal an!" Ich blicke an mir herunter, kann nichts Auffälliges feststellen.

"Heute geht's ja", sagt er gönnerhaft. "Aber ziemlich genau vor einem Jahr, am 21. Januar, hast du doch auch beim internationalen Jogginghosentag mitgemacht. Und bist mit dieser ganz, ganz schlimmen Hose in die Redaktion gegangen." Dass er sich ausgerechnet jetzt daran erinnern muss! Vermutlich liefere ich in diesem Moment nicht den smartesten Gesichtsausdruck ab.

Er boxt mir kumpelhaft und ein bisschen zu fest auf den Oberarm. "Nix anderes mache ich auch", sagt er. Schweigt kurz. Und fährt dann fort: "Es gibt allerdings einen Unterschied. Während du dich einfach nur zum Affen gemacht hast, mache ich mich zum Affen und verdiene am Ende einen Eimer voller Süßigkeiten, wenn alles gut geht."