Untalentiert am Steuer Als ich mit dem Wagen um die Kurve hoppelte

Im April 2016 meldete ich mich bei der Fahrschule an. Nennen wir sie "Fahrfreude". Ganz toll solle die sein, hatten Freunde geschwärmt. "Führerschein auf Anhieb" prangte in feuerroten Lettern auf dem Schaufenster. Meine Fahrstunden sollte ich beim Chef höchstpersönlich bekommen.

Etwa zwei Wochen später fuhr Mario in einem großen, schwarzen mit Werbesprüchen bedruckten Wagen zu meiner ersten Stunde vor. Ein riesiger Mann, Sonnenbrille im gegelten Haar, Kaugummi zwischen den Zähnen, breites Grinsen, schwitziger Händedruck.

Ich stieg ein und brauchte nur zu lenken. Den Rest erledigte Mario und erklärte mir bei gemächlichem Tempo, dass seine Fahrschule stadt-, ach was, weltweit die geringsten Durchfallquoten habe - und diese andere Fahrschule in unserem Ort, "Schrott" oder wie die heiße, die sei wirklich NC. Die beiden Buchstaben sprach er englisch aus und antwortete auf meine Nachfrage grinsend: "not cool!".

SSDS!

Er war ganz besessen von seinen selbst kreierten denglischen Abkürzungen: LJ, SSDS! -Liebe Julia, Super-Smoothy-Driving-Style! Das rief er besonders gern, wenn ich das Auto mal wieder um die Kurve hoppeln ließ, nachdem ich in Fahrstunde drei mit der Kupplung bekannt gemacht worden war, die nicht meine beste Freundin wurde.

Einmal die Woche dackelte ich von nun an zur Fahrstunde und hörte mir Marios dämliche Sprüche an: Fuhr ich zu schnell durch die Tempo-30-Zone, fragte er, ob ich eine Rakete gefrühstückt hätte. Bremste ich zu scharf vor dem Zebrastreifen, deutete er auf die Straßenmarkierung und bemerkte, dass das Zebra offensichtlich eh schon platt sei.

Das Beste an seinen Witzen war, dass er selbst darüber Tränen lachte und dabei manchmal übersah, wie ich schon wieder beinahe ein parkendes Auto gestreift hätte. Je mehr Wochen verstrichen, desto weniger Sprüche klopfte er. Sein Lachen über meine Fehler wandelte sich zu einem nervös-hysterischen Kichern.

Cola für die Nerven

Ab etwa Fahrstunde 24 hatten wir unsere Routine entwickelt: Jeden Mittwoch schlappte ich in meinen Freistunden zum Schultor, wo mich der große, dunkle Wagen erwartete. Vor den Augen des aufsichtshabenden Lehrers stieg ich ein - und würgte meist erstmal den Motor ab.

Mario nahm den ersten Schluck aus seiner 1,5-Liter-Cola-Flasche. "Für die Nerven", wie er stets wiederholte. Ich hockte verkrampft hinterm Steuer und versuchte mich im Getümmel aus Straßenschildern, Kreuzungen, Ampeln und anderen Fahrzeugen zurechtzufinden. Mario hockte verkrampft auf dem Beifahrersitz, starrte angestrengt durch die Windschutzscheibe, trank dann und wann einen großen Schluck Cola und ließ einen resignierten Seufzer hören.

Manchmal stritten wir schon wie ein Ehepaar. Er hielt mich für eine Fahr-Katastrophe, ich fühlte mich missverstanden. So fuhren Mario und ich durch Königstein, Oberursel, Frankfurt. Es wurde Sommer, Herbst, Winter. Der Wagen war jetzt mit einem Elchgeweih und einer roten Plüschnase geschmückt. Nun wurde es erst recht peinlich, wenn ich mitten im Kreisverkehr den Motor abwürgte oder nach einer miserablen Fahrstunde langsam auf den Schulhof fuhr.

Einmal nahm ich meinem Lehrer die Vorfahrt und musste mich in der nächsten Unterrichtsstunde fragen lassen, ob ich mit meinem Rentierauto nicht am Nordpol fahren üben könne.

Das 100-Prozent-Versprechen

Nach ungefähr einem Jahr fragte ich Mario, wann ich endlich zur Prüfung antreten dürfe. Er suchte nervös nach Ausreden: Wenn die anderen Straßenverkehrsteilnehmer nicht wären, dann vielleicht demnächst. Und außerdem wäre da seine Erfolgsquote: das 100-Prozent-Versprechen, Führerschein auf Anhieb. MSC - Mega-Super-Cool.

Anfang Juni, nachdem ich einmal halbwegs fehlerfrei den Kreisverkehr gemeistert hatte, sah ich so etwas wie Hoffnung in seinen Augen: In einer Woche sollte ich zur Prüfung antreten. Bis dahin jeden Tag mindestens zwei Intensivfahrstunden.

Am Morgen der Prüfung wachte ich mit Bauchschmerzen auf. Meine Freundinnen, Verwandte, sogar entfernte Bekannte wünschten mir per Textnachricht Glück. Mit meinem Vater übte ich verzweifelt noch auf den letzten Drücker das verflixte Einparken. Ich war nervöser als bei jeder Abiprüfung und als ich mit Mario losfuhr, um den Prüfer abzuholen, übersah ich direkt ein Vorfahrtsschild.

Ich war mir sicher, dass ich durchfallen würde. Aber als der Prüfer einstieg, ein älterer, weißhaariger Herr, hoffte ich doch wieder. Dennoch krallten sich meine Finger ums Lenkrad bis die Knöchel weiß hervortraten und ich schwitzte wie selten zuvor in meinem Leben.

"Junges Fräulein!"

Nach einer Minute am Steuer ging es einen Berg hinauf: ich schaltete - und würgte den Wagen ab! Verkrampft startete ich den Motor erneut und - würgte ab! "Na, junges Fräulein, ein drittes Mal darf das jetzt aber wirklich nicht passieren!", meinte der Prüfer. Ich stotterte irgendetwas, drehte den Zündschlüssel abermals und nun klappte es. Mario hatte bereits die halbe Colaflasche heruntergestützt.

In den nächsten Minuten merkte ich, dass mein Fahrprüfer entweder gekauft oder vom Himmel geschickt war, denn er half mir, wo er nur konnte. Als ich zu dicht an die parkenden Autos geriet, beklagte er, dass bei Regen alle immer besonders weit auf der Fahrbahn stehen würden. Als ich über die Autobahn schlich, fragte er, ob ein Audi nicht vielleicht auch 120 km/h fahren könne.

Ich versuchte hektisch meine Fehler auszubessern. Mario probierte vergeblich, die letzten Tropfen Cola aus der Flasche zu bekommen.

Und dann passierte es doch: Ich bog gerade rechts ab, als ein anderer Wagen wie aus dem Nichts um Haaresbreite an mir vorbeigeschossen kam. Mario stieg auf die Bremse und das markerschütternde Piepen erklang, das normalerweise das Nichtbestehen der Fahrprüfung bedeutet. Normalerweise.

Rückwärts einparken!

In meinem Fall aber, so meinte der Prüfer, habe der Fahrer des fremden Wagens eine lebensgefährliche Situation herbeigeführt. Er habe gesehen, dass auch ich die Bremse betätigt hätte. Deshalb solle ich mich zusammenreißen und die letzten zehn Minuten noch gescheit fahren.

Aber am Ende drohte ja noch das Schlimmste von Allem: rückwärts einparken. Das hatte ich noch nie geschafft. Ich zitterte und fuhr immer langsamer.

"Wissen Sie was", hörte ich die Stimme des Prüfers, "Rückwärtseinparken zählt vermutlich nicht zu Ihren Stärken. Ich will aber, dass Sie bestehen, also fahren Sie einfach da vorne rechts drauf." Ich tat wie geheißen und stellte den Motor ab. Es wurde still im Auto. Draußen nieselte es.

Mario knetete seine Hände. Ich umklammerte noch immer das Lenkrad. Der Fahrprüfer räusperte sich: "Also, schön war es definitiv nicht!" Wieder Stille. Marios Gesicht war mittlerweile rot angelaufen, er hielt die Luft an. "Versprechen Sie mir", fragte der Prüfer, " dass Sie noch ganz viel mit Ihren Eltern üben?" Ich nickte heftig, Marios Gesicht war mittlerweile fast violett. "Also gut. Sie haben bestanden. Ganz knapp."

Ich konnte es kaum fassen! Ich hatte es tatsächlich nach 61 Fahrstunden, 15 Monaten, vielen Tränen, Abwürgen und Rechtsranfahren geschafft! Mario stieß einen Freudenschrei aus, gab mir einen letzten schwitzigen Händedruck, und dann hatte ich ihn endlich: meinen Führerschein!