Flüchtlingskinder in Hessen Statt Schule den ganzen Tag nur gammeln

Das Land Hessen kommt mit der Einschulung von Flüchtlingskindern nicht nach - obwohl sie ein Recht auf den Schulbesuch haben. Hunderte Kinder und Jugendliche müssten in Erstaufnahme-Einrichtungen die Zeit totschlagen, statt wie vorgesehen in den Unterricht zu gehen, berichtet der "Hessische Rundfunk". In Hessen gebe es in den Unterkünften derzeit rund 1000 Kinder zwischen 6 und 16 Jahren. "Tatsächlich gehen nur wenige von ihnen zur Schule", heißt es in dem Bericht.

Die Schulpflicht beginnt mit der Zuweisung der Familie zu einer bestimmten Kommune, ein Recht auf Unterricht haben die Kinder sogar schon vorher. Dies werde aber "in der Praxis nicht nachgefragt", so ein Sprecher des Kultusministeriums. Die Menschen müssten "nach der Flucht erst einmal ankommen". Stadtverwaltungen begründen die zögerliche Einladung von Flüchtlingskindern zu Einschulungsuntersuchungen mit Bearbeitungs- und Ferienzeiten.

Das Verhalten der Behörden sei "ein Skandal", zitiert der Bericht die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Birgit Koch: Bildung sei ein Menschenrecht, und zwar vom ersten Tag an, an dem die Flüchtlinge in Deutschland seien - "egal, ob die Menschen hier bleiben oder nicht". Es könne nicht sein, dass Kinder den ganzen Tag nur Fußball spielen oder sich langweilen, anstatt so schnell wie möglich Deutsch zu lernen und in den Unterricht zu gehen.