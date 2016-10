Tagebuch eines Flüchtlingsmädchens "Ich wünsche mir viel Glück - und weiterhin so liebe Lehrer!"

Kenda Al-Masri, 16, hatte Glück. Sie musste nicht in einem Boot übers Mittelmeer fliehen, wie so viele andere Syrer. Ihre Tante wohnt schon seit vielen Jahren in Nürnberg und beantragte ein Dreimonatsvisum für Kendas Familie.

So kamen Kenda, ihre Eltern und drei Geschwister aus dem syrischen Daraa im vergangenen Jahr per Flugzeug nach Deutschland - und dürfen vorerst bleiben.

Kenda gehört zu den rund 130.000 syrischen Kindern und Jugendlichen, die in der Bundesepublik leben. Sie besucht inzwischen das Dürer-Gymnasium in Nürnberg. Vor zwei Wochen kam sie in die zehnte Klasse.

In der Schule geht es für sie um mehr als nur die Noten: Es geht ums Ankommen. Wenn sie es hier schafft, kann sie es überall in ihrer neuen Heimat schaffen, glaubt sie. Für SPIEGEL ONLINE hat Kenda aufgeschrieben, wie sie die erste Woche des neuen Schuljahrs erlebt hat.

Montag, 12. September

Kenda Al-Masri Kenda Al-Masri

Die Bauarbeiter wecken mich morgens um acht, sie arbeiten im Hinterhof unseres Gebäudes. Die Schule fängt erst morgen an, ich hätte gern länger geschlafen. Doch nun liege ich im Bett und denke übers Wochenende nach:

Am Sonntagnachmittag wollte ich zum Fitnesscenter radeln. Mein Rad hatte ich vor unserem Nachbarhaus abgestellt. Daran hing ein Zettel, auf dem stand, dass ich das Fahrrad nicht hier parken dürfe, weil ich nicht in dem Haus wohne.

Ich habe mich an eine Frau erinnert, die mich am Samstag gesehen hat, als ich das Fahrrad dort abgestellt hatte. Sie hatte mich gefragt, ob ich in diesem Haus wohne. Ich habe Ja gesagt, weil ich dachte, sie meinte unsere Straße. Ich kämpfe oft noch mit der deutschen Sprache.

Als ich den Zettel sah, ging ich sofort zu ihr, um mich zu entschuldigen, weil ich sie falsch verstanden hatte. Sie lächelte und sagte, sie habe bemerkt, dass ich nicht genau wusste, was sie meinte. Deswegen habe sie mir diesen Brief geschrieben.

Ich entschuldigte mich noch mal und stellte das Fahrrad nach dem Training woanders hin. Ich war zufrieden mit mir, weil ich das Problem ohne Streit gelöst hatte.

Morgen fängt die Schule wieder an. Ich bin stolz, dass ich letztes Jahr sofort aufs Gymnasium gekommen bin, obwohl Deutsch so schwer ist. Und dass ich die neunte Klasse auf Anhieb geschafft habe.

Dienstag, 13.September

Kenda Al-Masri Kenda und Lehrer Niklas

Um 20 nach sieben war ich an der Schule. Auf dem Weg zum Fahrradständer habe ich Herrn Niklas getroffen. Das machte mich froh. Wir haben uns letztes Jahr kennengelernt. Er hat mir viel geholfen und an mich geglaubt.

Ich hatte ihn nicht im Unterricht, aber wir haben uns oft auf dem Schulhof unterhalten. Als ich eine schlechte Note in Deutsch hatte, hat er mir eine E-Mail geschrieben, um mich aufzumuntern:

"Die Aufgaben in Deutsch sind so analytisch. Müsstet ihr Gedichte oder Geschichten schreiben, wärst du sicher vorne mit dabei!" Er hat mir empfohlen, mich für die schlechte Note nicht zu schämen und mir selbst mehr Zeit zu lassen.

Es war die schönste E-Mail, die ich je bekommen habe! Ich habe verstanden, dass auch ich an mich glauben und für meine Sachen kämpfen muss. Dadurch bin ich selbstbewusster geworden und habe in der Schule große Fortschritte gemacht.

In der dritten Stunde habe ich Herrn Baskal gesehen, meinen Chemielehrer aus der neunten Klasse. Ich habe ihm erzählt, dass ich Angst habe, das Abi nicht zu schaffen. "Du musst dir keine Sorgen machen", hat er gesagt. Er mache sich auch keine Sorgen um mich, weil ich eine fleißige Schülerin sei.

Ich muss ihm zeigen, dass er sich wirklich keine Sorgen zu machen braucht. Also laufe ich diesen harten Weg bis zum Ende! Ich weiß noch nicht, was ich später machen will. Vielleicht studiere ich Pharmazie, weil ich Mathe und Chemie so gern mag. Vielleicht werde ich auch Schriftstellerin.

Mittwoch, 14. September

Kenda Al-Masri Dürer-Gymnasium in Nürnberg

In den nächsten zwei Stunden haben wir eine Vorstellungsrunde mit unserem neuen Klassenleiter gemacht. Er hat mir gesagt, dass ich gerne zu ihm kommen kann, wenn ich Fragen oder Probleme habe.

Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich letztes Jahr im Dezember in die neunte Klasse kam. Es war so schwer am Anfang, ich kannte niemanden und kam im Unterricht nicht mit. Aber mithilfe von vielen Lehrern und Mitschülern hat es langsam Schritt für Schritt geklappt.

In der 10b sitze ich jetzt neben Nadja. Sie versteht mich gut und hört mir zu - obwohl ich manchmal sehr viel rede. Ich habe auch in den Parallelklassen Freunde gefunden. Nach der Schule gehen wir ins Kino, aufs Volksfest oder wir grillen zusammen. Es berührt mich sehr, dass sie mir gerne helfen und zuhören.

Ich weiß nicht, wie es meinen syrischen Freunden geht. Ich denke, dass viele ins Ausland geflohen sind. Ich möchte den Kontakt zu ihnen nicht behalten, weil ich nicht an die guten Zeiten in Syrien erinnert werden möchte. Das macht mich so traurig und ich muss mich doch nun auf die Schule und dieses neue Land konzentrieren.

Donnerstag, 15. September

Kenda Al-Masri Kenda vor der Schule

Was für ein heißer Tag, 32 Grad und zehn Schulstunden! In der siebten Stunde hatten wir Deutsch mit einer neuen Lehrerin. Ich habe gar nichts kapiert. Das Zimmer war so heiß und mein Kopf tat weh nach dem langen Tag.

Aber meine neue Deutschlehrerin ist unheimlich nett. Sie hat mir versprochen, alle meine Übungsaufsätze zu korrigieren. Ich möchte so gern mein Deutsch verbessern. Ich mag die Sprache sehr und habe zu Hause schon 55 Texte und Gedichte geschrieben.

Das Schreiben hilft mir sehr, um mein Heimweh zu vergessen. Am Anfang habe ich oft an meine Heimat gedacht - das war schlimm für mein Herz. Aber nun beschäftige ich mich mit vielen Dingen, mit Schreiben, Lesen und Sport zum Beispiel. Dadurch bin ich doch zufrieden mit meinem Leben hier in Deutschland.

Freitag, 16. September

Kenda Al-Masri Kenda mit Lehrer Schreiner

Der Wecker schreit wie immer um halb sieben. Ich hasse die Schule manchmal, weil ich früh aufstehen muss.

In der zweiten Stunde haben wir endlich den neuen Englischlehrer kennengelernt. Ich frage mich, ob ich Englisch schaffen werde - vor allem, weil bald der Jahrgangsstufentest ansteht.

Hier in Deutschland ist das Niveau des Sprachenlernens sehr hoch. In Syrien konnten wir wegen des Kriegs die Aussprache in Englisch nicht anhören, da wir so oft keinen Strom hatten. Deshalb ist mein Englisch nicht so toll.

Ich mochte meine Schule in Syrien trotzdem. Doch von meinem Onkel habe ich gehört, dass mein Schulleiter und mein Chemielehrer im Krieg gestorben sind. Als ich noch in Syrien war, starb ein Junge aus meiner Klasse wegen einer Bombe. Mir fehlen die Worte, um darüber zu schreiben.

In der sechsten Stunde hatten wir Wirtschaft bei Herrn Hennig. Er sagt mir immer, dass ich viel geschafft habe, was andere nicht erreichen könnten. "Wenn ich eineinhalb Jahre lang Arabisch gelernt hätte, könnte ich nur eine Pizza bestellen. Du hast in dieser Zeit Deutsch gelernt und bist aufs Gymnasium gekommen."

Ich werde versuchen, weiter so fleißig wie möglich zu sein. Ich wünsche mir viel Glück, Erfolg und weiterhin so liebe Lehrer. Ich hoffe, ich werde dieses Jahr bestehen!