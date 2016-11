Flüchtlingskinder auf dem Gymnasium "Die deutschen Schüler sind zurückhaltend"

An einem nasskalten Hamburger Herbsttag trödeln die Schüler der IVK 9a weniger als sonst, um in den beheizten Container zu kommen, der ihr Klassenraum ist. "Ach ja, die brauchen immer ein bisschen länger", sagt Janina Rakow.

Seit April 2016 leitet Rakow, 34, die erste Internationale Vorbereitungsklasse (IVK) an dem Gymnasium Klosterschule in der Hamburger Innenstadt. In den Klassen werden Kinder unterrichtet, die neu sind in Deutschland, die erst mal ankommen und Deutsch lernen müssen. Die meisten von ihnen sind Flüchtlingskinder.

In der IVK 9a sind 17 Kinder zwischen 14 und 18 Jahren. Sie kommen aus Palästina, Syrien, Irak, dem Libanon, Afghanistan, Guinea oder Iran. Einige erreichten Deutschland als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, ohne Eltern und Verwandte. Jetzt müssen sie nicht nur eine völlig fremde Sprache lernen und sich in einem neuen Schulsystem und einer anderen Gesellschaft zurechtfinden.

Wie lernen, wenn man sich um die traumatisierte Mutter kümmern muss?

Viele kämpfen außerdem mit Traumata. Und der großen Unsicherheit, ob sie hierbleiben dürfen. Nach einem Jahr leben die Jugendlichen noch immer in Flüchtlingsunterkünften, meistens mit ungeklärtem Status.

SPIEGEL ONLINE In diesen Containern lernen die Flüchtlingskinder der Klosterschule

Lernen fällt da nicht immer leicht. Ahmed zum Beispiel schreibt schon sicher und schnell die deutschen Buchstaben. Doch es kommt vor, dass er, dunkelblaues Sakko, blau-weiß kariertes Hemd, Jeans, zwei große Silberringe mit Steinen, ein Tattoo zwischen Daumen und Zeigefinger, erst kurz vor Stundenschluss die Klasse betritt, mit einer Entschuldigung in der Hand: Er musste mit seiner Mutter zum Arzt. Sie hat Depressionen und Diabetes, ist allein mit Ahmed und der jüngeren Tochter nach Deutschland gekommen. Vielleicht wirkt Ahmed auch deshalb viel älter als die 14 Jahre, die er laut eigener Aussage alt ist.

Zwei Jahre laufen die Vorbereitungsklassen an der Klosterschule, danach sollen die Schüler einen Abschluss machen können oder ganz in die gymnasiale Regelklassen wechseln. Wer fit genug ist, soll und darf auch schon vorher Kurse mit den Regelschülern belegen. Nach wenigen Monaten lernen bereits drei Jungs Englisch mit den deutschen Mitschülern, Mamadou ist im Französischunterricht dabei und Nazanin in Kunst. Und nach einem halben Jahr hospitieren schon neun Schüler, also die halbe IVK, in Regelklassen.

Lachen, um die Anspannung zu lösen

"Nazanin ist lernstark", sagt Rakow. Es gibt aber auch andere Fälle: Eine Schülerin lernt einfach nicht, spricht auch nach einem halben Jahr kaum Deutsch. Ein anderer Junge, 15 Jahre, ist allein aus Syrien hergekommen. Er ist ehrgeizig, will später Arzt werden und könnte, so seine Lehrerin, theoretisch auch bald in eine Regelklasse wechseln. Doch er kommt oft übermüdet in die Schule, hat offenbar Schlafstörungen, was seine Leistungen natürlich mindert.

SPIEGEL ONLINE Klassenlehrerin Janina Rakow

Lachen sei sehr wichtig, sagt Rakow, um Vertrauen aufzubauen und die Anspannung für kurze Zeit zu lösen. Wer entspannt ist, lernt leichter, weiß die Lehrerin. So spielen sie im Unterricht immer mal zwischendurch, sitzen im Kreis, werfen sich bunte kleine Bälle zu. Wer einen fängt, muss seinen Namen sagen, sein Alter, seine Herkunft, ein Hobby: "Ich bin Mansour, ich komme aus Afghanistan, ich bin 60, nein, 16 Jahre alt, und ich mag Fußball spielen."

16 Schulstunden Deutsch haben die Schüler in diesem Schuljahr pro Woche, zudem ist ein neues Fach hinzugekommen: Geschichte und Demokratie. Und in dem Fach namens Leben wird gemeinsam gekocht, eingekauft und auch mal ein Park besucht. "Von 8 bis 16 Uhr Schule zu haben, ist für die Kinder furchtbar anstrengend", sagt Rakow. "Die suchen zwischendurch auch nach Ruhe."

Kontakt mit den Regelschülern haben die Flüchtlingskinder bisher wenig. Vielleicht ändert sich das aber bald. Seit den Herbstferien haben die IVK-Schüler Lesepaten. In dem Container unter dem Klassenzimmer der 9a stehen jetzt Sofas, große Kissen und Bücherkisten. In den langen Pausen können sich die Paare hier gegenseitig vorlesen und erzählen.

Hier erzählen Schüler der IVK 9a von ihren Monaten an einer deutschen Schule:

"Ich habe schon eine beste deutsche Freundin" Shabnam, 15:

"Mein Name bedeutet auf Deutsch Morgentau, das gefällt mir. Meine Familie kommt aus Afghanistan, aber ich bin in Iran aufgewachsen. Seit einem Jahr sind wir in Hamburg, meine Schwester Nazanin und ich waren die ersten Mädchen in der IVK. Die Lehrer sind sehr gut, am meisten Spaß machen mir Bio und Chemie.



Wir sind zwar erst in der neunten Klasse, aber seit diesem Schuljahr dürfen Nazanin und ich schon den Chemieunterricht in einer 11. Regelklasse mitmachen. Wir verstehen noch nicht alle Vokabeln, aber der Lehrer hilft uns und wir gucken, was die anderen machen. Später möchte ich Ärztin werden, das ist mein Herzenswunsch." Fahim, 15:

"Ich bin seit fünf Monaten in Hamburg und gehe seit dem Sommer hier zur Schule. Meine Eltern, meine drei Brüder, drei Schwestern sind aus Afghanistan geflohen. In der Heimat konnte ich nur an ein oder zwei Tagen pro Woche zur Schule gehen. Häufig mussten wir zu Hause bleiben, weil die Gefahr durch die Taliban zu groß war.



Wir sind glücklich, dass wir jetzt hier in Sicherheit sind. In den Sommerferien habe ich mit einem Freund Deutsch gelernt, ansonsten habe ich nichts Besonderes gemacht. Ich hoffe, dass ich bald in eine Regelklasse wechseln kann. Die Deutschen sind sehr nett, aber ich hatte Probleme mit einer Gruppe arabischer Jungs in Hamburg-Billstedt, wo unser Flüchtlingsheim ist. Sie haben mich mit einem Messer bedroht und wollten mein Handy klauen, zum Glück konnte ich weglaufen.



In dem Heim ist es auch sehr laut, und wir wollen gern woanders hinziehen. Die Behörde sagte, wir dürften eine Wohnung suchen, die ungefähr 1300 Euro kostet. Doch bisher wollte kein Vermieter eine Vier-Zimmer-Wohnung an acht Leute vermieten." Nazanin, 14:

"Ich liebe Mathe, Physik und Chemie. Seitdem ich klein bin, möchte ich Bauingenieurin werden. Mein Hobby ist außerdem Volleyball, das spiele ich jeden Freitag. Wir wohnen in dem Flüchtlingsheim Sophienterrasse in Hamburg-Harvestehude. Wir vier Geschwister bringen unseren Eltern Deutsch bei, wenn wir abends zusammen sitzen. Zum Lernen lese ich deutsche Kinderbücher.



Dienstags und donnerstags mache ich jetzt auch schon den Deutschunterricht in einer Regelklasse mit, dort habe ich mich mit iranischen und afghanischen Mitschülern angefreundet. Die deutschen Schüler sind noch etwas zurückhaltend, keiner kam am Anfang auf uns zu und fragte, ob wir Hilfe bräuchten. Das ist bei uns in der IVK anders: Wenn jemand neu in die Klasse kommt, kümmern wir uns immer.



Ich habe aber auch eine deutsche beste Freundin, sie war Praktikantin an der Schule, die ich vorher besucht habe. Wir treffen uns oder sie besucht mich zu Hause. Meistens chatten wir aber bei WhatsApp. Dann verbessert sie mich, wenn ich etwas falsch schreibe." Muna, 16:

"Am 8. März 2015 bin ich mit meiner Mutter, meiner Schwester und meinem Bruder nach einem Monat auf der Flucht in Deutschland angekommen. Seitdem wohnen wir im Flüchtlingsheim. Mein Vater ist noch in Syrien. Die Schule hier ist gut, und ich möchte viel lernen, aber es fällt mir alles noch ziemlich schwer.



Wenn ich nicht in der Schule bin, helfe ich meiner Mutter mein Putzen und Kochen oder daddel am Handy und spreche mit Freunden und meiner Familie in Syrien. Früher wollte ich Schauspielerin werden, aber den Traum habe ich jetzt nicht mehr - ich kann die deutsche Sprache einfach nicht gut genug."

"Frau Rakow, Frau Rakow, ich möchte auch einen Lesepaten", sagt Fahim. Es ist ihm wichtig. "Du bekommst auch einen, auf jeden Fall", beruhigt ihn die Lehrerin. "Aber erst nach den Ferien." Vor Schulferien hat die Klassenlehrerin mittlerweile keine Angst mehr. Die ersten großen Sommerferien hatten ihr noch Sorgen bereitet: Dass die Schüler viel Deutsch verlernen oder gar nicht wiederkommen, hatte sie befürchtet. Doch bis auf eine Schülerin waren alle am ersten Schultag im September da.

Neben den neuen Fächern gibt es auch eine neue Regel in diesem Schuljahr: Wer zu spät kommt, muss warten - die Klassentür wird nur alle 15 Minuten einmal geöffnet. Janina Rakow schmunzelt: "Pünktlichkeit ist schwer durchzusetzen. Aber das ist ja auch etwas typisch Deutsches, und im Moment sind erst mal andere Dinge wichtiger."