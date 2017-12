Fotoserie übers Erwachsenwerden Auf dem Weg zur Frau

In ihrem Bett liegt ein großes Kuscheltier, Siena sitzt daneben, gelehnt an die mit Postern tapezierten Wände ihres Kinderzimmers. Darauf zu sehen sind halbnackte Models mit flachen Bäuchen und verführerischen Blicken. Siena fragt sich, ob sie auch so gut aussieht: "Wo bin ich auf der Schönheitsskala im Vergleich zu den Bildern an meiner Wand? Bin ich gut genug?"

Rania Matar hat das Mädchen für ihre Serie "A Girl and Her Room" (2009 - 2012) fotografiert. Die amerikanisch-libanesische Fotografin wollte ergründen, wie sich Mädchen und deren Lebenswelten verändern, wenn sie zu jungen Frauen werden.

Da gibt es einmal die Relikte aus der Kindheit: Teddybären, Sticker, bunte Bilder. Da gibt es aber auch Make-up, Nagellack und Zigaretten. Manche Mädchen tauschen ihre Comicfiguren-Shirts gegen kurze Röcke und enge Tops, färben sich die Haare, lassen sich tätowieren oder Piercings stechen.

Rania Matar war drei Jahre alt, als ihre Mutter starb. Sie ist bei ihrem Vater im Libanon aufgewachsen, 1984 in die USA geflohen. Mittlerweile hat sie selbst vier Kinder, doch noch immer fragt sie sich, wie ein Leben mit einer Mutter gewesen wäre: Hätte sie das Kinderzimmer aufgeräumt, hätte sie bei Liebeskummer helfen können? Immer wieder kehrt die Fotografin zum Thema des Frauwerdens und Frauseins zurück.

Für ihre Serie "L'enfant femme" (2011 - 2015), deren Titel sich mit "Kind Frau" übersetzen lässt, fotografierte sie jüngere Mädchen im Alter von zehn bis zwölf Jahren. Sie tragen Gloss auf den Lippen, Lack auf den Nägeln, Freundschaftsbänder an den Handgelenken. Und sie posieren für die Kamera, lolitahaft, fast so, als wären sie sich ihrer beginnenden Weiblichkeit bewusst.

Matar hält nicht nur die zwei Welten zwischen Kindheit und Frausein fest, sondern taucht auch geografisch in zwei Welten ein. Sie fotografiert Mädchen aus den USA und aus dem Libanon. Mädchen, die in reichen Familien wohnen und welche, die in Flüchtlingslagern hausen. Hier schicke Zimmer und modische Kleidung, dort Plastikschlappen und karge Wände.

"Obwohl die Mädchen so unterschiedlich aufwachsen, teilen sie den Schmerz des Älterwerdens", sagt Matar. Ihr sei es wichtig gewesen, das festzuhalten. Sie habe den Nahen Osten einmal anders zeigen, den Fokus umlenken wollen.

Die Mädchen aus "L'enfant femme" hat die Fotografin einige Jahre später erneut porträtiert für ihr Projekt "Becoming". Die ersten Aufnahmen mit den Teenagern seien meist nicht so gut gewesen, weil sie noch zu verschlossen gewesen seien oder zu sehr posiert hätten, sagt Matar. "Wenn ich meine Kamera weglege, weil ich die Filme tauschen muss, dann tauen sie meist auf, setzen sich anders hin oder spielen mit ihren Haaren."