Schulunfall Tafel stürzt auf Lehrerin - Schüler müssen sie befreien

Der Unterricht im Fach Ernährung und Hauswirtschaft lief gerade, als die Wandtafel sich löste und auf eine Lehrerin in stürzte. Die Schüler aus Frankfurt an der Oder mussten die 51-Jährige von der enormen Last befreien, berichtete der Leiter des Oberstufenzentrums "Konrad Wachsmann" in Frankfurt (Oder), Andreas Wendt.

Der Rettungsdienst brachte die Pädagogin, die mehrere Prellungen am Rücken erlitt, ins Krankenhaus. Über das Unglück, das sich bereits an Dienstag ereignete, berichtete nun die "Märkische Oderzeitung". Die Lehrerin sei vorerst krank geschrieben.

Vor 16 Jahren war die Schiebetafel an der Wand befestigt worden. Dabei soll es sich dem Bericht zufolge um eine Gipskartonwand handeln. An der Rückseite ist die Tafel mit schweren Ausgleichsgewichten ausgestattet. "Die Kollegin hatte Glück im Unglück, weil sie stand und nicht gesessen hat", so Schulleiter Andreas Wendt.

Erst vor Kurzem waren alle 408 Tafeln in den Frankfurter Schulen von einem Sicherheitsbeauftragten der Stadt überprüft worden. Von den 20 Reparaturaufträgen waren laut Schulverwaltung alle abgearbeitet worden - bis auf zwei, darunter die herabgestürzte Tafel. Jetzt prüft die Berufsgenossenschaft den Fall, und alle Tafeln im Oberstufenzentrum sollen noch einmal kontrolliert werden.