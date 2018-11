Auf Druck der EU Frankreich will Prügelstrafe verbieten

Frankreich will Ohrfeigen, Schläge auf den Hintern und andere körperliche Bestrafungen von Kindern verbieten. Die Nationalversammlung billigte in der Nacht zum Freitag in erster Lesung einen entsprechenden Gesetzentwurf.

Damit setzt das Land mit mehrjähriger Verspätung europäische Vorgaben um. Der Europarat in Straßburg, der unter anderem über die Einhaltung von Menschenrechten wacht, begrüßte das Votum. Er hatte Frankreich vor dreieinhalb Jahren dafür gerügt, dass "leichte" Züchtigungen zu "erzieherischen Zwecken" in der Familie immer noch erlaubt sind.

Sanktionen gegen gewalttätige Eltern sieht der neue französische Gesetzentwurf jedoch nicht vor. Gesundheitsministerin Buzyn sagte, die Novelle sei dennoch nicht "nur symbolisch". Denn sie breche mit der - auch unter Richtern - weit verbreiteten Ansicht, dass es für Eltern ein "Recht auf eine Tracht Prügel" gebe.

Das Gesetz soll sich gegen "gewöhnliche erzieherische Gewalttätigkeiten" richten. Dazu gehörten auch Schreie, Beschimpfungen oder das Ziehen an den Haaren. Schwere Gewalttaten gegenüber Kindern können in Frankreich bereits nach dem Strafrecht geahndet werden.

Noch nicht verabschiedet

Der Gesetzentwurf ist noch nicht endgültig verabschiedet. Nun muss der Senat darüber beraten, also das Oberhaus der Parlaments. Das letzte Wort hat aber die Nationalversammlung.

In Schweden steht Kindern bereits seit 1979 eine gewaltfreie Erziehung zu, in Deutschland gibt es ein entsprechendes Gesetz erst seit November 2000. "Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig", heißt es im Bürgerlichen Gesetzbuch.

Sanktionen gegen Eltern sind aber auch hierzulande nicht vorgesehen, solange es sich nicht um Misshandlung und sexuellen Missbrauch handelt. In solchen Fällen drohen, je nach Schwere der Tat, mehrjährige Haftstrafen.

In das Bürgerliche Gesetzbuch Frankreichs soll künftig ein Satz aufgenommen werden, der vom Standesbeamten bei Hochzeiten vorgelesen wird. Demnach soll die "Autorität der Eltern ohne physische oder psychische Gewalt ausgeübt werden". Nach Angaben der Regierung sind damit künftig auch der Klaps auf den Po oder Ohrfeigen tabu.

Einmischung ins Familienleben?

"Man erzieht nicht durch Furcht", sagte Gesundheitsministerin Agnès Buzyn in der Debatte zum Verbot der sogenannten "erzieherischen Gewalt". Elterliche Gewalt habe "katastrophale Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes". Konservative und Rechtspopulisten beklagen hingegen eine unzulässige "Einmischung" ins Familienleben und einen Verfall elterlicher Autorität.

Für den Gesetzentwurf, der auch von Teilen der Opposition unterstützt wird, stimmten nun 51 Parlamentarier. Es gab eine Gegenstimme und drei Enthaltungen.

Die Debatte läuft in Frankreich schon seit Jahren. Bereits 2009 hatte die damalige konservative Regierungspartei UMP einen Gesetzentwurf eingebracht, der körperliche Züchtigung verbieten sollte. Ein erstes Gesetz wurde im Januar 2017 wegen formaler Mängel vom Verfassungsrat gekippt.