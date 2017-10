Niedersachsen Umstrittene Bildungsministerin zieht sich zurück

Inmitten der Debatten über das künftige Regierungsbündnis in Niedersachsen zieht sich Bildungsministerin Frauke Heiligenstadt zurück. Sie wolle das Amt im künftigen Kabinett nicht weiter ausüben, sagte die SPD-Politikerin am Freitag in Hannover. Ihr am Sonntag gewonnenes Landtagsmandat wolle sie annehmen, in der SPD-Fraktion künftig aber nicht federführend das Thema Bildung betreuen.

Heiligenstadt hatte in ihrer Amtszeit mit einer Reihe von Problemen zu tun. Sie hatte sich den Zorn vieler Lehrer zugezogen, weil sie Gymnasiallehrer verpflichtete, eine Stunde mehr zu arbeiten. Doch das Oberverwaltungsgericht kippte die Verordnung wieder.

Jetzt ziehen Grundschullehrer wegen zu vieler Überstunden vor Gericht. Niedersachsen konnte in diesem Schulhalbjahr acht Prozent der neu ausgeschriebenen Lehrerstellen nicht besetzen. 1649 Pädagogen wurden eingestellt, 1800 Lehrerstellen hätten besetzt werden sollen.

Zuletzt stand die 51-jährige Ministerin auch in der Kritik, weil sie wegen der schlechten Unterrichtsversorgung mehrere Hundert Gymnasiallehrer kurzfristig an andere Schulen abgeordnet hatte.

