Antworten in Freunde-Büchern Was siehst du aus dem Fenster? Aldi!

"Ein Seehund lag am Meeresstrand / wusch sich die Schnauz' im weißen Sand. / Ach, könnte doch Dein Herz so rein / wie diese Seehundschnauze sein."

Millionen Deutsche kennen diesen Spruch. Sie haben mit dem Lineal Bleistiftlinien gezogen, um ihn möglichst gerade aufs Papier zu bringen. Sie haben die Schreibfehler mit dem Tintenkiller gelöscht und versucht, daneben einen Seehund zu zeichnen, aus dem am Ende doch ein Schmetterling wurde. Aber die Zeit der Poesiealben ist vorbei. Heute gibt es Freunde-Bücher. Und in die schreiben nicht mehr die Kinder, sondern die Eltern. Eine Mutter und ein Vater berichten.

Jost Fromhage, Vater von Jonas, 3, und Carla, 6:

"Meine erste Bekanntschaft mit einem Freunde-Buch machte ich in der Kita meiner damals dreijährigen Tochter. Das Büchlein hatte ein Fifty-Shades-of-Pink-Design, vom Cover starrte mich Prinzessin Lillifee an. Ich war verwirrt: Können die anderen Kinder mit drei schon schreiben? Zu Hause schaute ich mir das Buch genauer an. Es gab Einträge von Willi, Greta, Wilma. Mit Fotos. Der einzige Beitrag der Kinder: ein Fingerabdruck. Den Rest hatten die Eltern ausgefüllt.

Augenfarbe: Blau

Lieblingsfarbe: Rosa

Ich verkleide mich gerne als: Prinzessin

Das kann ich besonders gut: Hopsen

Kurz überlegte ich, das Buch einfach wieder zurückzugeben, aber wer möchte schon sein Kind zum Außenseiter machen?

Vielleicht sind Freunde-Bücher die Vorboten der Freundeslisten aus den sozialen Netzwerken. Ebenso lang und nichtssagend. Freunde als Sammelobjekte wie Fußballbilder. Doch mit einem Klick ist es beim Freunde-Album leider nicht getan. Die drei Seiten wollen erst einmal gefüllt sein. Und wo kriege ich jetzt so schnell ein Foto her?

Schon am nächsten Tag kam das zweite Freunde-Buch ins Haus, dieses Mal von 'My Little Pony'. Und es kommen immer noch welche, von Kikaninchen, Ritter Rost, der Eiskönigin. Jedes Mal beim Ausfüllen fühle ich mich, als würde ich die Hausaufgaben meiner Kinder machen.

Ich habe schon überlegt, eine Profil-Seite für alle Kita-Kameraden zu kopieren oder per E-Mail an den Eltern-Verteiler zu schicken. Aber da mag ich mir die Reaktion meiner Tochter gar nicht vorstellen.

Neulich beim Ranzen-Kauf fiel mir dann ein Freunde-Buch für Erstleser in die Hände. Endlich etwas Sinnvolles, dachte ich - bis ich den Titel sah: 'Mein Topmodel-Freunde-Buch'. Auf dem Cover vier Manga-Mädchen, die meisten Antworten zum Ankreuzen: Welches Topmodel findest du am schönsten? Wärst du gern berühmt? Schminkst du dich? Bist du Fan von jemandem? Jetzt bin ich sehr froh darüber, solche Bücher noch zusammen mit meiner Tochter auszufüllen."

Birte Müller, Mutter von Willi, 9 (Down-Syndrom) und Olivia, 7 (Normal-Syndrom)

"Wenige Sachen finde ich so sinnentleert wie Freunde-Bücher für Kinder, die nicht lesen und schreiben können. Schlimmstenfalls haben sie auch noch eine blöde Zeichentrickserie als Motto, die wir nicht mal kennen. Olivia hockt gelangweilt neben mir, hat nach der dritten Frage keine Lust mehr und nölt herum, dass sie spielen will. Sobald ich aber etwas auslasse, ist das auch falsch und sie quengelt: Und was steht da? Was bedeutet Hobby? Was hast Du da geschrieben?

Sie besitzt auch ein Freunde-Buch, eines, in das die Kinder die Antworten selber malen sollen, was sie wahrscheinlich noch anstrengender finden und dabei noch mehr nörgeln. Aber egal, in ein paar Jahren freut man sich wohl über die Einträge - falls das Buch nicht bei jemandem liegen geblieben ist, dem es nach sechs Monaten zu peinlich war, es noch zurück zu geben. Über manches kann man sich übrigens jetzt schon freuen, zum Beispiel über den Eintrag im Feld 'Das sehe ich aus meinem Fenster'. Ein Kumpel von Olivia hat ALDI ins weiße Feld gekrakelt.

Mein Sohn Willi bringt aus seiner Förderschule auch Freunde-Bücher mit nach Hause. Da gibt es dann aber kaum lustige Einträge, weil die meisten Kinder gar nicht selber antworten können. Einen Eintrag fand ich sogar richtig traurig. Unter 'Mein größter Wunsch' hatten die Eltern geschrieben: 'Ganz gesund zu sein'. Das hat mich schon sehr nachdenklich gemacht, denn soweit ich weiß, ist das Kind kerngesund, nur eben geistig behindert. Für Willi wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass er lieber nicht er selber wäre.

Als in einem Ritter-Freunde-Buch die Frage kam 'Wenn Du in der Zeit reisen könntest, wohin würdest Du dann reisen?' habe ich das Buch erst mal zugeklappt. Ich weiß nicht mal, ob Willi schon die Bedeutung der Wörter gestern oder morgen begriffen hat und da soll ich mir etwas über eine Zeitreise aus den Fingern saugen? Das Tolle an Willi ist ja gerade, dass er vollkommen im Augenblick lebt. Dann habe ich das Buch wieder aufgeklappt und geschrieben: 'Wenn ich in der Zeit reisen könnte, würde ich trotzdem immer genau jetzt und hier sein wollen!'"