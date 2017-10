Studie Fast 50.000 Stellen fehlen für Ausbau der Ganztagsschule

Wenn der Ausbau der Ganztagsschulen in Deutschland so weitergeht wie bisher, wird es noch über 40 Jahre dauern, bis es ein Angebot für alle Schüler gibt. Das ist das Ergebnis einer Studie, die die Bertelsmann-Stiftung am Dienstag veröffentlichte.

Zwar habe sich die Zahl der Ganztagsplätze von 2000 bis zum Schuljahr 2015/2016 vervierfacht, doch das reiche nicht: Während sich fast drei Viertel der Eltern einen Ganztagsplatz für ihr Kind wünschten, liege die aktuelle Versorgungsquote gerade mal bei 40 Prozent. Jörg Dräger, Vorstand der Stiftung, fordert deshalb: "Die neue Bundesregierung muss dem Ganztagsausbau Priorität geben."

Die Bertelsmann-Stiftung setzt sich seit Jahren für ein stärkeres Ganztagssystem ein und hat dazu bereits mehrere Studien veröffentlicht - etwa zur mangelnden Beschäftigung vieler Lehramtsstudenten mit dem Thema Ganztag.

"Gute Ganztagsschulen sind ein Motor für die Chancen von Kindern und Jugendlichen", sagt Dräger. Deshalb sei es fatal, dass seit 2009, als das Investitionsprogramms des Bundes für Ganztagsschulen endete, der Ausbau entsprechender Angebote deutlich langsamer geworden sei.

In der neuen Untersuchung haben der Essener Bildungsforscher Klaus Klemm und Dirk Zorn von der Stiftung untersucht, wie teuer ein qualitativ guter und flächendeckender Ausbau des Ganztagsangebots wäre und wie lange er dauern würde.

Die Ergebnisse:

Um bis zum Jahr 2025 für 80 Prozent der Schüler den Ganztagsschulbesuch zu ermöglichen, müssten 3,3 Millionen weitere Plätze bereitgestellt werden. Die steigenden Schülerzahlen sind dabei bereits berücksichtigt.

Dafür müssen 31.400 zusätzliche Lehrkräfte und weitere 16.200 Erzieher, Sozialpädagogen und andere Fachkräfte eingestellt werden - insgesamt besteht also ein Zusatzbedarf von rund 47.600 Stellen. Dadurch entstehen zusätzliche Personalkosten von rund 2,6 Milliarden Euro pro Jahr.

Auch neue Schulbauten müssen errichtet werden: "Um die notwendige räumliche Infrastruktur aufzubauen, müssten die kommunalen Schulträger insgesamt rund 15 Milliarden Euro investieren", schreiben die Autoren der Studie.

"Der Ganztagsausbau ist von den Eltern gewollt, pädagogisch geboten und finanziell machbar. Wir brauchen jetzt einen nationalen Kraftakt für gute Ganztagsschulen", sagt Jörg Dräger. Auch andere Studien hatten in der Vergangenheit gezeigt, dass es beim Thema Ganztagsschule erhebliche Verbesserungsbedarf gibt: So macht der aktuelle Kinder- und Jugendbericht des Deutschen Jugendinstituts deutlich, dass gerade für ältere Kinder die Angebote in Ganztagsschulen häufig nicht besonders anregend sind.

Um Länder und Kommunen zum Handeln zu bewegen, fordert Dräger die Bertelsmann-Stiftung einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsschulplatz und verweist auf ein gesetzliches Vorbild: Auch der Ausbau der Kitas und Krippen sei erst richtig ins Rollen gekommen, als die Eltern einen entsprechenden Anspruch anmelden konnten.