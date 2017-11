Ungleiche Bezahlung Aufstand der Grundschullehrer

Ricarda Kaiser, 41, findet ihr Gehalt ungerecht. Sie arbeitet seit 18 Jahren als Grund- und Hauptschullehrerin, in Baden-Württemberg wird sie dafür nach der Besoldungsgruppe A12 bezahlt - und das bedeutet derzeit mindestens 3500 Euro brutto im Monat. Ein Lehrer an einem Gymnasium bekommt mindestens 600 Euro mehr. Da die Summe in den einzelnen Besoldungsgruppen je nach Dienstzeit und Lebensumständen steigt, kann die Spanne im Extremfall sogar bis zu 1500 Euro monatlich betragen.

Beim Lehramt für Gymnasien liegt der Schwerpunkt auf den Unterrichtsfächern, das Studium dauert in der Regel ein Jahr länger. Aber rechtfertigt das eine lebenslang bessere Bezahlung?

An Gemeinschaftsschulen verdienen ausgebildete Grund- und Hauptschullehrer weniger Geld als ausgebildete Real- oder Gymnasiallehrer, "obwohl sie dieselben Kinder unterrichten", ärgert sich Kaiser. Einige ihrer Kollegen bildeten gerade neue Lehrer für die Sekundarstufe II aus, "die mehr verdienen als sie selbst". Zudem seien die Aufstiegschancen in den einzelnen Besoldungsgruppen für Grundschullehrer viel geringer als für Kollegen an Gymnasien.

Wettbewerb zwischen den Bundesländern

Wie viel Geld Lehrer bekommen, entscheidet jedes Bundesland selbst. Die Bildungsgewerkschaft GEW fordert seit längerem eine einheitliche Bezahlung für Lehrer, unabhängig davon, an welcher Schule sie unterrichten.

Berlin und Brandenburg haben bereits reagiert. In beiden Bundesländern werden nun auch Grundschullehrer nach A13 für Beamte und nach E13 für Angestellte bezahlen. Laut GEW ist die Gehaltserhöhung aber noch längst nicht bei allen angekommen. Ausnahmen gibt es zum Beispiel für Lehrer, die ihre Ausbildung in der DDR gemacht haben.

Aber auch andere Bundesländer geraten wegen des wachsenden Lehrermangels bei der Bezahlung unter Druck. So versucht etwa Berlin, Lehrer mit dem Spruch: "Wir zahlen besser!" abzuwerben. Nordrhein-Westfalen hat schon angekündigt, die Besoldungsstufen anzugleichen.

In anderen Bundesländern wie Baden-Württemberg wird es dagegen wohl vorerst bei der ungerechten Bezahlung bleiben, zumindest für Grundschullehrer. Lehrkräfte für Haupt-, Werkreal- und Realschulen sollen in Zukunft wie Gymnasiallehrer besoldet werden - müssen dafür ab Wintersemester 2015/16 aber auch zehn statt wie bisher acht Semester studieren, heißt es auf Anfrage des SPIEGEL.

Zudem sollen 5000 Hauptschullehrer, die in Baden-Württemberg an Realschulen oder Gemeinschaftsschulen unterrichten, weiterqualifiziert und dann nach A13 besoldet werden. Alle Grund- und Hauptschullehrer Baden-Württembergs in die Besoldungsgruppe A13 einzustufen, sei finanziell nicht umsetzbar. Und eine höhere Besoldung löse auch den bundesweiten Lehrermangel nicht.

"Die Grundschullehrer sollen auch etwas vom Kuchen bekommen"

Ricarda Kaiser sieht das anders: Eine faire Bezahlung könne dem Lehrkräftemangel gerade an Grundschulen entgegenwirken und den Job auch für Männer attraktiver machen, meint sie.

Besonders eklatant sei die unfaire Bezahlung bei Schulleitern. "Ein Grundschulleiter bekommt meist nur eine Zulage von 150 Euro im Monat, muss aber noch weiter unterrichten. Und wenn es keinen Hausmeister gibt, muss der Schulleiter auch schon mal Schnee schippen und das Klopapier wechseln", sagt Kaiser.

Der Ärger über die ungerechte Bezahlung ist ein Grund, warum sich Kaiser seit Jahren im Personalrat und in der GEW engagiert. Derzeit hat sie gemeinsam mit der GEW mehrere Protestaktionen gestartet. In dieser Woche besucht sie beispielsweise mehrere Schulen und verteilt dort Gebäck mit der Aufschrift "A13". "Die Grundschullehrer sollen schließlich auch etwas vom Kuchen bekommen", sagt sie.