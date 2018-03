Seine Tochter sei immer gern in die Schule gegangen, berichtet Hans-Dieter Fuchslocher. Die Ferien seien ihr stets zu lang vorgekommen, schon am Samstag habe sie sich auf Montag gefreut. Doch mit dem Wechsel von der Grund- auf die Mittelschule Olching, die in Oberbayern liegt, habe sich das geändert.

Die Tochter habe nicht mehr in die Schule gehen wollen, ihre Noten seien schlechter geworden. So schreibt es Fuchslocher in einem Brief an die Schulleitung, über den auch die "Süddeutsche Zeitung" berichtet. Als er seine Tochter zur Rede gestellt habe, habe sie über aggressive Lehrer und prügelnde Schüler geklagt. Offenbar habe der Krankenwagen häufig zur Schule gerufen werden müssen.

In dem Brief, der dem SPIEGEL vorliegt, schreibt Fuchslocher über Schüler, die treten, schubsen und schlagen. Und er erzählt zwei besonders beunruhigende Vorfälle auf. Seine Tochter habe ihm erzählt, "dass ein Kind die Treppe runtergeschubst wurde" und dass "ein Kind wohl so heftig mit dem Kopf gegen die Tafel geschlagen wurde, dass es stark blutete und abgeholt werden musste."

Ignoranz und Gleichgültigkeit?

Weiter schreibt Fuchslocher, er müsse feststellen, dass von Seiten der Lehrerschaft "ein hohes Maß an Ignoranz und Gleichgültigkeit in Sachen Aggressivität und ordentlichem, zwischenmenschlichem Umgang" bestehe. Als Mitglied des Elternbeirates bekomme er viele Verfehlungen dieser Art mitgeteilt.

Weder die Mittelschule Olching noch das Schulamt wollten sich dem SPIEGEL gegenüber zu den Vorwürfen äußern und verweisen an das Kultusministerium. Dessen Sprecher Ludwig Unger teilte mit, das Ministerium nehme die Vorwürfe sehr ernst und werde sie prüfen. Bislang habe er nichts von ähnlichen Fällen in Bayern gehört.

Es gibt keine statistischen Daten dazu, ob die Gewalt an Schulen zugenommen hat. Die Jugendkriminalität geht in Deutschland seit Jahren sogar deutlich zurück. Doch in den vergangenen Wochen scheinen sich Meldungen über überforderte Pädagogen zu häufen: Lehrer der Gemeinschaftsschule Bruchwiese in Saarbrücken klagten über ein Klima der Angst, Aggressivität und Respektlosigkeit. Lehrer einer Grundschule im Harzberichteten von Schlägereien und Sabotage. Außerdem wurde der Fall einer Berliner Grundschuleöffentlich, die Security-Mitarbeiter engagiert hat, um für Ordnung zu sorgen.

Vertreter von Erziehungsverbänden erklären sich solche Vorfälle unter anderem mit dem Lehrermangel. Sebastian Jung, Sekretär der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Bayern sagt: Differenzierter und Förderunterricht würden kaum stattfinden, auch Sozialarbeiter gebe es zu wenig.

Um gegen den Lehrermangel anzugehen, stellen mehrere Bundesländer schon seit einigen Jahren Seiteneinsteiger ein. In Sachsen waren 62 Prozent aller neu eingestellten Lehrer in diesem Schuljahr Quereinsteiger, wie der MDR berichtet. In Berlin liegt die Quote in diesem Schuljahr bei mehr als 40 Prozent.

Auch andere Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen setzen auf Quereinsteiger. Sie sollen den Unterricht mit ihrer Berufserfahrung und ihren Fachkenntnissen bereichern. Doch die Ausbildung ist hart und immer wieder berichten Quereinsteiger auch, dass sie sich überfordert fühlen.

"Ernstes Alarmsignal"

Udo Beckmann, Vorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung, warnt auch vor gestiegenen Anforderungen an die Pädagogen. Er wertet die Hilferufe, die momentan aus einigen Schulen kommen, als "ernstes Alarmsignal" und fordert, professionelle Teams an die Schulen zu holen, die Lehrer unterstützen und Schüler besser fördern können.

Ilka Hoffmann, Mitglied im Hauptvorstand der GEW, nennt das Problem vielschichtig. Einerseits kämen zunehmend Lehrer an die Schulen, die noch unerfahren seien. Andererseits gebe es häufig in Stadtteilen Probleme, in denen sozial weniger gut gestellte Familien wohnten. Hier kämen Lehrer oft schlechter mit den Schülern zurecht. Schüler seien durch die Medien mehr und mehr mit Gewalt konfrontiert. "Lehrer müssten darauf reagieren, werden aber mit diesen Problemen oft allein gelassen. Sie brauchen ein gutes Beratungs- und Unterstützungssystem."

Hans-Dieter Fuchslocher, der Vater aus Olching, hat sich inzwischen anders beholfen. Er hat seine Tochter von der Schule genommen. Sie besucht jetzt eine Privatschule in München. Er sagt, sie habe wieder Spaß am Unterricht.