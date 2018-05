Angriffe auf Lehrer Gewalt und Mobbing an jeder zweiten Schule

Udo Beckmann ist für deutliche Worte bekannt. So verzichtete der Vorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) auch am Mittwoch bei der Präsentation einer neuen Studie zur Gewalt gegen Lehrkräfte auf jede diplomatische Ausgewogenheit. "Erschütternd" seien die Ergebnisse der Untersuchung, die Politik solle endlich das Gerede "mit dem Märchen vom Einzelfall" lassen.

Was Beckmann so in Rage bringt, sind die Ergebnisse einer VBE-Umfrage unter Schulleitern. Die zeigen: An fast jeder zweiten Schule in Deutschland hat es in den vergangenen fünf Jahren Gewalttaten gegen Lehrkräfte gegeben - und zwar nicht nur durch Schüler, sondern teilweise auch durch Eltern. Von den Schulministerien fühlt Beckmann sich im Stich gelassen: "Die Politik darf mit ihrer 'Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß'-Haltung in keinem einzigen Bundesland mehr durchkommen", schimpft der VBE-Vorsitzende.

Die wichtigsten Ergebnisse der Studie:

Am häufigsten berichteten die Schulleiter über verbale Bedrohungen , Beschimpfungen und Mobbing: An 48 Prozent der Schulen kam das in den vergangenen fünf Jahren vor.

, Beschimpfungen und Mobbing: An 48 Prozent der Schulen kam das in den vergangenen fünf Jahren vor. Von körperlichen Angriffen auf Pädagogen berichteten 26 Prozent der Schulleiter.

auf Pädagogen berichteten 26 Prozent der Schulleiter. Jede fünfte Schule erlebte Cybermobbing gegen Lehrer über das Internet.

gegen Lehrer über das Internet. Immerhin 39 Prozent der befragten Schulleiter halten Gewalt gegen Lehrkräfte für ein Tabuthema, über das nicht offen gesprochen werde.

"Die Fakten beweisen erneut, dass die Kultusministerien mit ihrer Einschätzung, dass 'Gewalt gegen Lehrkräfte' lediglich Einzelfälle sind, schlicht falsch liegen", sagt Beckmann. Er sieht eine VBE-Umfrage vom November 2016 bestätigt, bei der Lehrerinnen und Lehrer ebenfalls von zahlreichen Gewalttaten berichtet hatten. Welche Ursachen es für Gewalt gegen Lehrkräfte gibt, wurde in der aktuellen Studie nicht thematisiert.

Auch in den vergangenen Wochen hatte es mehrfach Berichte über gewalttätige Schüler gegeben. So hatten unter anderem Lehrer einer Schule in Sachsen-Anhalt in einem Brandbrief um Hilfe gebeten, in Berlin musste an mehreren Grundschulen ein Sicherheitsdienst eingesetzt werden.

Um deutlich zu machen, dass es sich dabei nicht um Einzelfälle handele, fordert der VBE öffentliche Statistiken zu Drohungen und Gewalttaten gegen Lehrer. "Nur wenn das Ausmaß für die Ministerien greifbar wird, werden sie die angemessenen Maßnahmen umsetzen, um Lehrkräfte besser zu schützen", sagt Udo Beckmann.

Im Zuge der jetzt vorgestellten Studie hatte der VBE auch die 16 Landesministerien angeschrieben und nach entsprechenden Daten gefragt. Vier Ministerien hatten gar nicht geantwortet, weitere fünf teilten mit, dass Gewalttaten gegen Lehrkräfte nicht eigens erfasst werden.

Ein Landesministerium schrieb: "Auch wenn keine Statistik betreffend Gewaltvorfällen gegen Lehrpersonen geführt wird (wohl aber betreffend 'Besondere Vorkommnisse' aller Art), können wir versichern, dass es nur um Einzelfälle geht." Udo Beckmann wundert sich angesichts solcher Aussagen: "Da muss man sich schon fragen, woher diese Gewissheit genommen wird."

Saarbrücken-Bruchwiese: Eine Schule in Angst action press Was läuft da schief?

Um an Schulen besser für den Umgang mit Gewaltsituationen gerüstet zu sein, fordert der VBE neben offiziellen Statistiken massive Investitionen in multiprofessionelle Teams mit Schulpsychologen, Schulsozialarbeitern und weiteren Fachkräften. Außerdem sollten Lehrer durch ein breites Fortbildungsangebot "auf den Umgang mit Heterogenität und das Verhalten in Konfliktsituationen vorbereitet werden".

Anmerkung: In einer früheren Version dieses Artikels hieß es, Lehrer einer hessischen Schule hätten in einem Brandbrief um Hilfe gebeten. Es handelt sich dabei allerdings um eine Schule in Sachsen-Anhalt. Wir haben den Fehler korrigiert.