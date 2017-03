Weltlehrerpreis Kanadierin zur besten Lehrerin der Welt gekürt

Der mit einer Million US-Dollar dotierte "Global Teacher Prize" geht in diesem Jahr nach Kanada. Die Jury zeichnete am Sonntag in Dubai Maggie Mac Donnell für ihre vorbildliche Arbeit mit Schülern in der kanadischen Arktis aus. Marie-Christine Ghanbari aus dem Münsterland schaffte es als erste Deutsche unter die zehn Finalisten. (Wie, erzählt sie hier im Interview.) Beworben hatten sich mehr als 20.000 Lehrer aus 179 Ländern.

Der Preis wurde zum dritten Mal von der Varkey Foundation vergeben, einer gemeinnützigen Stiftung des indischen Geschäftsmanns und Philanthropen Sunny Varkey, die sich weltweit für bessere Schulqualität und die Unterstützung benachteiligter Kinder einsetzt.

Der erste "Global Teacher Prize" ging 2015 an eine Pädagogin im US-Bundesstaat Maine, die das Preisgeld einer von ihr gegründeten Schule für benachteiligte Schüler stiftete. Im vergangenen Jahr wurde eine palästinensische Lehrerin für ihren Einsatz gegen Gewalt ausgezeichnet.