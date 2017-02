Bodycams für britische Lehrer Big Teacher is watching you

Sie quasseln mit dem Sitznachbarn, rascheln mit Butterbrotpapier, bewerfen sich mit Radiergummis: Störenfriede gibt es in jeder Klasse. An zwei britischen Schulen sollen Lehrer jetzt mithilfe von Bodycams, Kameras, die am Körper getragen werden, für Ruhe sorgen. Es ist ein Testlauf, der zunächst für drei Monate angelegt ist - und für heftige Kontroversen sorgt.

Die Idee: Lehrer halten Verfehlungen im Video fest, um dann die Schüler - oder auch deren Eltern - damit zu konfrontieren und Missetäter zur Rechenschaft zu ziehen. So sollen die Schüler abgeschreckt werden, sich überhaupt danebenzubenehmen.

"Lehrer haben die Nase voll davon, dass sie nicht mehr unterrichten können", sagte Tom Ellis, Mitarbeiter des Instituts für Strafjustiz an der Universität Plymouth, dem "Guardian". Er begleitet das Pilotprojekt als Wissenschaftler - und hatte sich auch schon für den Einsatz von Bodycams bei britischen Polizisten eingesetzt.

Die Lehrer würden die Kameras sehr offen tragen, sagte Ellis dem Sender BBC. Allerdings seien sie nicht die ganze Zeit angeschaltet. Die Pädagogen sollen selbst entscheiden, wann sie die Filmaufnahme starten.

In Großbritannien stößt die Aktion auf massive Skepsis. Daniel Nesbitt, Forschungsleiter bei der Organisation Big Brother Watch, warnte im "Guardian", mit dem Einsatz der Bodycams bestünde das Risiko, dass "Lehrer zu Schnüfflern werden". Das Ganze wirke wie eine völlig überzogene Reaktion auf ein jahrhundertealtes Problem.

In einer Umfrage des Times Educational Supplement die am Freitag veröffentlicht wurde, geben immerhin 38 Prozent von rund 600 befragten Lehrern an, sie seien bereit, eine Bodycam im Klassenzimmer zu tragen.

Die Idee sei verlockend, aber: "Ich würde niemals eine Kamera am Körper tragen, wenn ich in der Schule unterrichte", schreibt die Lehrerin Lola Okolosie in einem Artikel für den "Guardian". Der Lehrerberuf bestünde dann nur noch darin, Schüler beim Versagen zu erwischen.

"Die meisten Lehrer würden sich ein Instrument wünschen, um das schlechte Benehmen ihrer Schüler festzuhalten und dann zu erleben, wie sich der kleine Joshua windet, wenn man seinen beschämten Eltern zeigt, wie er mal wieder im Unterricht gequatscht hat", so Okolosie. Aber: "Kinder werden sich immer danebenbenehmen, das liegt in ihrer Natur. Das ist nervig, rechtfertigt aber nicht, sie einer ständigen Überwachung zu unterziehen."

Ein Lehrer aus Leeds wünscht sich dagegen die Bodycams für Lehrer. "Ich wurde schon angegriffen, während ich unterrichtet habe", sagte Tom Starkey dem Sender BBC. Eine Bodycam hätte nicht nur zeigen können, was passiert sei, sondern auch, was er hätte anders machen können.