Nordrhein-Westfalen Integrationsrat will Englischunterricht in Grundschulen abschaffen

Grundschüler in Nordrhein-Westfalen sollen kein Englisch mehr lernen. Das schlägt der Vorsitzende des Landesintegrationsrats vor. Statt dessen sollten die Sprachen gelehrt werden, die die Kinder auch tatsächlich in ihrem Alltag verwenden, schreibt Tayfun Keltek in einer Pressemitteilung.

"Welchen Sinn ergibt es, siebenjährigen Kindern Englisch beibringen zu wollen, wenn sie diese Sprache nur aus dem Fernsehen kennen?", sagt Keltek. In NRW hätten rund 43 Prozent der unter 15-Jährigen einen Migrationshintergrund und wüchsen beispielsweise mit Polnisch, Russisch oder Türkisch auf. Es gehe darum, den Lebensrealitäten der Kinder gerecht zu werden.

Der Landesintegrationsrat in NRW ist ein gesetzlich verankertes demokratisches Gremium, das die Interessen der Migrantinnen und Migranten in dem Bundesland vertritt. Die Politik hat sich verpflichtet, den Rat anzuhören.

Deutschsprachige Kinder würden profitieren

Keltek zufolge könnten auch deutschsprachige Kinder davon profitieren, wenn sie die Herkunftssprachen ihrer Mitschüler lernten: "Unter Muttersprachlern lernt es sich immer leichter, als wenn allen die Sprache fremd ist."

Die Kinder mit Migrationshintergrund könnten das Erlernte unmittelbar in ihrem Alltag anwenden. "Das hätte starke motivierende Effekte für ihren weiteren Bildungsweg und würde eine gute Basis für das strukturierte Erlernen weiterer Fremdsprachen legen", so Keltek.

Mit seiner Forderung knüpft Keltek an Pläne der nordrhein-westfälischen Regierung an. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) will einem Bericht des "Kölner Stadtanzeigers" zufolge Englisch in den ersten beiden Grundschulklassen wieder abschaffen. Die Reform der Lehrpläne solle in den kommenden Wochen mit dem "Masterplan Grundschule" vorgestellt werden.

Tatsächlich bringt es einer Studie zufolge nicht viel, Kindern bereits ab der ersten Klasse Englisch beizubringen. Das haben Forscher der Ruhr-Universität Bochum und der TU Dortmund 2017 untersucht.

Kinder, die in der ersten Klasse mit dem Englischunterricht beginnen, sind demnach sieben Jahre später sogar schlechter als Schüler, die erst in der dritten Klasse mit dem Englischunterricht starten. Das hätten die Daten von 5130 Schülern von Gymnasien in Nordrhein-Westfalen gezeigt.

Die Forscher schlussfolgern daraus aber nicht, dass der Unterricht zwingend abgeschafft werden müsse. Es dürfe aber "keine überzogenen Erwartungen" geben, heißt es in der Studie. Sinnvoll könne es sein, die Stundenzahl in der dritten Klasse zu steigern.