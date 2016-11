Gundelfingen Schüler finden 30.000 Euro Bargeld

Man wird ja noch mal träumen dürfen: Nehmen wir an, das Geld liegt wirklich auf der Straße. Und zwar so viel, dass es für ein neues Auto reicht. Oder auch zwei.

Vier Jungen und zwei Mädchen im Alter von zwölf und 13 Jahren ist genau das passiert. Sie haben am Mittwoch 30.000 Euro Bargeld bei der Polizei in Gundelfingen in der Nähe von Freiburg abgeliefert. Bündelweise hätten sie das Geld auf dem Weg zu ihrer Schule entdeckt, teilte die Polizei mit.

Die Schüler dachten der Polizei zufolge nicht lange darüber nach, wie sie mit ihrem Fund umgehen sollten, sondern waren ehrliche Finder. Ein Beamter habe den Kindern noch eine Entschuldigung für die Schule geschrieben. Denn wegen ihres Umwegs kamen sie zu spät zum Unterricht. Der Lehrer werde sie aber wegen ihres vorbildlichen Verhaltens wohl "eher loben als tadeln", meinte der Polizist.