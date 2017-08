Geschenke von Kindern "Gutschein für unendlich oft brav sein"

Ein Gutschein ist "ein Schein, der den Anspruch auf eine bestimmte Sache oder auf Waren mit einem bestimmen Gegenwert bestätigt". So formuliert es der Duden. Aber mit dem Anspruch ist das so eine Sache. Denn Gutscheine haben Verfallsdaten. Und so schnell, wie sie in Schubladen verschwinden, verschwinden sie auch aus dem Gedächtnis. Das macht sie für viele Kinder zum perfekten Elterngeschenk.

Gutscheine kosten erstmal nichts. Sie sind schnell gebastelt, zaubern den Beschenkten ein vorfreudiges Lächeln ins Gesicht - und werden im besten Fall nie eingelöst, wie bei Familie Himmelrath.

Wir haben SPIEGEL-ONLINE-Leser aufgerufen, uns selbstgebastelte Gutscheine ihrer Kinder zu schicken. Manche sind kleine Kunstwerke, andere zum Lachen. Aber sehen Sie selbst (zur besseren mobilen Darstellung halten Sie Ihr Smartphone quer und zoomen Sie die Bilder groß):