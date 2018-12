Hamburger Expertenkommission So geht besserer Matheunterricht

Wenn 60 Prozent der Abiturienten den Oberstufenstoff in Mathematik nicht beherrschen, wenn jeder fünfte Viertklässler und fast jeder dritte Neuntklässler die Mathe-Mindeststandards nicht erreichen - dann läuft ziemlich viel schief im Unterricht.

Die Zahlen wurden zwischen 2012 und 2015 bei verschiedenen Vergleichstests in Hamburg ermittelt. Den Hamburger Bildungssenator Ties Rabe ärgerte das schlechte Ergebnis so sehr, dass er vor drei Jahren den Schülern in der Unter- und Mittelstufe zwei zusätzliche Mathestunden pro Woche verordnete.

Denn bei einem knappen Drittel der 15-jährigen Hamburger, stellten etwa Experten vom Berliner Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) fest, seien die Mathekenntnisse "so gering, dass der erfolgreiche Übertritt in die berufliche Ausbildung gefährdet ist". Und als Ende 2016 bei einem Mathetest unter Abiturbedingungen 42 Prozent der Hamburger Schüler eine Fünf kassierten, ließ der Schulsenator nachträglich den Notenschnitt anheben.

So kann das nicht weitergehen, dachte sich Rabe und rief 2017 eine Mathematik-Expertenkommission ins Leben. Deren Arbeitsauftrag: Die Fachleute sollten Wege zu besserem Unterricht - und damit auch zu besseren Matheleistungen der Schüler - aufzeigen. Seit Montag liegen die Empfehlungen der Kommission nun vor.

Nötig sei ein klarer gegliederter Unterricht, der an allen Schulen nach vergleichbaren Standards ablaufen solle, so die Experten. Außerdem müsse es mehr Fachstunden geben - und eine deutlich verbesserte Aus- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer.

Die wichtigsten Forderungen der Experten:

Schulbücher und Lehrpläne sollten vereinheitlicht und besser aufeinander abgestimmt, digitale Technologien im Unterricht sinnvoll integriert werden.

und sollten vereinheitlicht und besser aufeinander abgestimmt, im Unterricht sinnvoll integriert werden. Die Grundschulen müssten 21 Wochenstunden Mathematikunterricht bis zur 4. Klasse sicherstellen, mindestens fünf Stunden pro Woche also - und zwar durch Fachlehrer und nicht durch Aushilfskräfte. "In der Grundschule ab Klasse 3 und in der Sekundarstufe 1 sollten vier Klassenarbeiten pro Jahr verpflichtend sein, in der gymnasialen Oberstufe zwei Klausuren pro Halbjahr ", heißt es in dem Bericht.

müssten 21 Wochenstunden Mathematikunterricht bis zur 4. Klasse sicherstellen, mindestens fünf Stunden pro Woche also - und zwar durch Fachlehrer und nicht durch Aushilfskräfte. "In der Grundschule ab Klasse 3 und in der Sekundarstufe 1 sollten sein, in der gymnasialen Oberstufe ", heißt es in dem Bericht. Um den Leistungsunterschied zu den Gymnasien auszugleichen, sollte in Stadtteilschulen in der 11. Jahrgangsstufe die wöchentliche Stundenzahl des Mathematikunterrichts erhöht werden.

werden. Schon in Kitas und Vorschulen, so die Experten, "sollten mathematikdidaktische Inhalte gestärkt werden". Dafür sollten Mathematik-Grundschullehrer in den Vorschulklassen eingesetzt werden.

Einen Schwerpunkt ihrer Empfehlungen legt die Kommission auf die Weiterbildung der Lehrer. Hier fehle "ein umfassendes, zusammenhängendes und langfristig angelegtes Fortbildungskonzept Mathematikunterricht". Das müsse sich einerseits an bereits eingesetzte Lehrkräfte, andererseits aber auch an Quer- und Seiteneinsteiger richten, die in den kommenden Jahren verstärkt in die Klassenzimmer kommen werden.

Hamburger Mathematiklehrer besuchen zwar im Bundesvergleich überdurchschnittlich häufig Fortbildungen, schaffen es aber offenkundig nicht, daraus in der Breite auch messbar besseren Unterricht zu entwickeln. Dabei sei gute Weiterbildung der Schlüssel zu erfolgreicheren Stunden, so der Hamburger Schulforscher Peter Daschner im SPIEGEL-Interview: "Wir können nicht auf den biologischen Austausch der Lehrerschaft warten."

"Die Empfehlungen werden zur qualitativen Verbesserung des Mathematikunterrichts in Hamburg beitragen", sagte Ties Rabe am Montag bei der Vorstellung des Berichts: "Wir werden die Empfehlungen jetzt genau analysieren, um herauszuarbeiten, was wie in Hamburg umsetzbar ist."

Die Vorschläge der Kommission dürften dabei für erhebliche Debatten sorgen. Denn längst nicht alle Empfehlungen lassen sich leicht umsetzen: Für eine bessere Unterrichtsplanung, heißt es im Bericht, sei für die Lehrer auch mit "Mehrarbeit" zu rechnen.

Problem Nummer zwei: der Lehrermangel. Bildungssenator Rabe hat zwar festgelegt, dass ab Klasse 5 "nur noch studierte Mathematiklehrkräfte Mathematik" unterrichten sollen. In den Grundschulen allerdings ist das Ziel weniger ambitioniert: Hier soll "pro Klassenstufe mindestens eine Fachlehrkraft eingesetzt werden und insgesamt eine Fachlehrerquote von mindestens 50 Prozent in allen Mathematikstunden sichergestellt werden".

Die Experten stellen sich das ganz sicher anders vor.