Hunderte Matheprüfungen versemmelt Was war denn da in Hamburg los?

SPIEGEL ONLINE: Herr Albrecht, bei einer Abi-Probeklausur in Mathe haben Hamburger Schüler nur einen Notenschnitt von 4,1 erreicht - den Schulsenator Ties Rabe dann auf 2,9 angehoben hat. Was ist denn überhaupt eine Abi-Probeklausur?

Peter Albrecht: Im Grunde war das eine der üblichen Pflichtklausuren, die im dritten Oberstufenhalbjahr vor dem Abitur geschrieben werden. Das Besondere daran war, dass die Aufgaben analog zu dem Pool entwickelt wurden, aus dem die zentralen Abiturprüfungen in Mathe zusammengestellt werden. Die gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal und darauf wollten wir unsere Schüler vorbereiten.

Zur Person Peter Albrecht ist Pressesprecher der Behörde für Schule und Berufsbildung in Hamburg.

SPIEGEL ONLINE: Dann hat das Ergebnis der Probeklausur keinen Einfluss auf die Abi-Note?

Albrecht: Das Ergebnis der Klausur fließt wie bei jeder Pflichtklausur in die Vornote mit ein, macht aber nur etwa fünf Prozent der Mathenote aus, die letztlich in das Abi-Zeugnis einfließt.

SPIEGEL ONLINE: Und was ist schiefgelaufen?

Albrecht: Eine genaue Prüfung steht noch aus, aber für das schlechte Abschneiden der Schüler gibt es wohl vor allem zwei Gründe: Zum einen wurde in einigen Fällen Stoff abgefragt, der im Unterricht noch gar nicht durchgenommen wurde. Bis zu den Matheprüfungen gibt es ja noch drei Monate Unterricht. Wir sind davon ausgegangen, dass die für das Abitur relevanten Inhalte schon von allen Lehren vermittelt worden sind, das war aber nicht der Fall. Zum anderen sind die Fragen aus dem zentralen Aufgabenpool anders formuliert als von den Schülern gewohnt.

SPIEGEL ONLINE: Da kann es doch nicht viele Unterschiede geben, Matheaufgabe ist Matheaufgabe.

Albrecht: Das stimmt so nicht. Denken Sie etwa an den TOEFL-Test: Selbst jemand, der fließend Englisch spricht, kann da durchfallen, einfach, weil er nicht versteht, was genau von ihm erwartet wird. Bei der theoretischen Fahrprüfung ist es genauso. Es macht also schon einen großen Unterschied, ob man mit der Art der Aufgabenstellung vertraut ist.

SPIEGEL ONLINE: Und warum hat der Schulsenator die Noten nachträglich verbessert?

Albrecht: Wir haben die Bedingungen der Klausur ja künstlich verschärft. Da ist es nur fair, die Noten entsprechend anzupassen.