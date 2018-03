Warnung des Lehrerverbands "Unsere Schulen sind außer Kontrolle" - stimmt das?

Hilferuf aus dem Klassenzimmer: Die Situation an einigen Brennpunktschulen sei außer Kontrolle, warnt der Chef des Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung. Er spricht von Beleidigungen, religiösen Mobbingattacken und Schülern, die mit Messern und Tränengas bewaffnet zur Schule kommen.

Meidingers Äußerungen sind alarmierend. Doch wie geht es wirklich zu an deutschen Schulen? Ein Blick in die Statistik verrät: Die Zahl der Gewalttaten an Schulen geht seit den Neunzigerjahren kontinuierlich zurück. Die Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention des deutschen Jugendinstituts wertet seit Jahren alle vorhandenen Zahlen zur Schulgewalt aus und spricht von einer "stabilen bis sinkenden Quote".

Erfasst werden beispielsweise sogenannte Raufunfälle auf Schulhöfen, die der gesetzlichen Unfallversicherung gemeldet werden. Laut den jüngsten Zahlen von 2014 kam es pro tausend Schülern im Schnitt zu 9,6 Vorfällen. Vor fast zwanzig Jahren lag die Quote noch bei 15,6 Vorfällen. Die Zahl der Streitereien, die gar zu Knochenbrüchen führten, sank im gleichen Zeitraum sogar von 1,6 auf 0,6 Fälle. Die Brutalität an Schulen hat demnach also eher abgenommen. Auch die bundesweite Polizeistatistik zeigt, dass nicht nur die Gewalt an Schulen, sondern auch die Jugendgewalt insgesamt gesunken ist.

Saarbrücken-Bruchwiese: Eine Schule in Angst action press Was läuft da schief?

Das Jugendinstitut hat auch mehrere Dunkelfeldbefragungen ausgewertet. So wurden beispielsweise niedersächsische Schüler über einen Zeitraum von acht Jahren hinweg befragt, welche Gewalt sie an ihrer Schule oder auf dem Schulweg erlebt haben, die nicht polizeilich gemeldet wurde. Im Schuljahr 2007/2008 berichteten noch fast 20 Prozent der Befragten von körperlicher Gewalt, 2015 waren es nur knapp 16 Prozent.

Die Gewalt an Schulen ist laut Statistik also deutlich gesunken, gleichwohl hat sie gefühlt offenbar zugenommen. Das mag an besonders heftigen Vorfällen liegen, die in den vergangenen Wochen publik wurden: In Baden-Württemberg hat ein Siebenjähriger seine Lehrerin mit einem Messer verletzt. An Schulen in Sachsen-Anhalt und Saarbrücken bitten Lehrer in Brandbriefen um Hilfe, weil sie von Schülern und Eltern bedroht und beschimpft werden. Eine Berliner Grundschule hat mittlerweile einen Sicherheitsdienst angeheuert, um die Lehrer zu entlasten. Und in einem besonders tragischen Fall an einer Schule in Lünen hat ein ehemaliger Schüler einen 14-jährigen Mitschüler erstochen.

Diese Gewaltvorfälle zeigen: Trotz sinkender Gewaltstatistik läuft irgendetwas schief an Deutschlands Schulen. Doch was?

Der Schulleiter der Gesamtschule in Lünen klagt nach dem tödlichen Messerangriff auf seinem Schulflur über die Gewalt unter Jugendlichen. "Viele Jugendliche wissen nicht mehr, wo die Grenze ist und was passiert, wenn sie überschritten wird", sagte Reinhold Bauhus, im Interview mit dem SPIEGEL.

Auch früher habe es Prügeleien auf dem Pausenhof gegeben, "aber wenn damals einer am Boden lag, war Schluss. Heute fehlt die Beißhemmung, es müssen auch mal drei, vier Lehrer dazwischengehen und zwei Schüler auseinanderreißen, damit es nicht böse endet."

Besonders brisant ist die Situation laut Lehrerverbandspräsident Meidinger an Brennpunktschulen in Ballungsgebieten mit "einseitiger Sozialstruktur" wie Berlin oder dem Ruhrpott. An einigen Problemschulen würde eine "Quote an Migranten überschritten", so Meidinger. Das Ergebnis seien sozial-religiöse Konflikte, die auch durch das fragwürdige Frauenbild entstünden, das einige Schüler mit Migrationshintergrund hätten. Sätze gegenüber Lehrerinnen wie: "Von dir Schlampe lasse ich mir gar nichts sagen!", seien an einigen Schulen an der Tagesordnung.

Was ist dran an Meidingers Äußerungen?

Was Meidinger als "einseitige Sozialstruktur" bezeichnet, bedeutet für Brennpunktschulen meist schwierige Ausgangsbedingungen. Denn hier werden nicht nur Kinder aus bildungsfernen Familien unterrichtet, sondern auch Kinder aus schwierigen Familienverhältnissen, Kinder mit Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten, Kinder mit Behinderungen, Kinder mit Fluchthintergrund.

Was ist überhaupt eine Brennpunktschule? Eine klare Definition gibt es nicht. Als Brennpunkte gelten unter anderem Gebiete, die häufiger von Arbeitslosigkeit, Armut oder Integrationsschwächen betroffen sind als andere. Der Berliner Senat unterstützt beispielsweise vor allem Schulen, die von ärmeren Kindern besucht werden. Wenn mindestens die Hälfte der Schüler von der Zuzahlung von Lehrmitteln befreit ist, hat sie Anrecht auf ein Bonusprogramm, das zusätzliche Unterstützung vorsieht. Das gilt zum Beispiel für Kinder, deren Eltern Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld, Wohngeld oder Bafög beziehen oder die in Pflegefamilien oder Heimen leben.

Eine Studie des Forschungsbereichs beim Sachverständigenratdeutscher Stiftungen für Integration und Migration zeigt: Tatsächlich gibt es etliche Schulen, an denen die Mehrheit der Schüler einen Migrations- oder Fluchthintergrund hat, viele von ihnen sind außerdem sozial benachteiligt.

"Schuld daran ist die Segregation, die sich in der deutschen Schullandschaft seit Jahren abzeichnet", schreiben die Forscher. Sie sprechen von "segregierten Schulen", in denen mehr als 50 Prozent der Schüler einen Migrationshintergrund haben.

Tatsächlich zeigen Beispiele aus den Ländern, dass die neuen Schüler nicht gleichmäßig auf die Stadtteile und Schulformen verteilt werden. So besuchen zum Beispiel in Hamburg überproportional viele Flüchtlingskinder Schulen in sozial benachteiligten Gebieten. Und in Rheinland-Pfalz etwa gingen von den Schülern, die aus typischen Flüchtlingsstaaten zugewandert waren, ungefähr knapp die Hälfte auf eine Grundschule, 40 Prozent auf eine Realschule, sechs Prozent auf eine Berufsschule und nur fünf Prozent auf ein Gymnasium.

Kurz: Die Gymnasiasten in den gut situierten Stadtteilen bleiben zumeist unter sich, die Schulen in den Problemvierteln bekommen durch die neuen Schüler noch mehr Aufgaben zugeteilt, als sie ohnehin schon zu bewältigen haben. Der Kriminologe und Psychologe Friedrich Lösel fordert deshalb eine Durchmischung von deutschen und ausländischen Schülern.

Wie Schulen es schaffen können

Eine Gesamtschule, die es aus dem Brennpunkt herausgeschafft hat, ist die Refik-Veseli-Schule in Kreuzberg in der Nähe des Görlitzer Parks. Die Schule geriet ständig in Schlagzeilen wie "Erste Schule in Deutschland ohne deutsche Schüler" oder "Unterrichtssprache: Türkisch". Vor wenigen Jahren machten fast 30 Prozent der Schüler hier keinen Abschluss, es gab kaum Anmeldungen und noch weniger Lehrer, die dort arbeiten wollten.

Seither hat sich vieles geändert. Die Schule hat an mehreren Förderprojekten teilgenommen. Eltern, Lehrer und Schüler haben gemeinsam Ziele entwickelt, die ihre Schule besser machen sollten. Die Vernetzung im Kiez war groß, auch die umliegenden Grundschulen beteiligten sich an dem Projekt.

"Ein wichtiger Punkt war die Einführung einer gymnasialen Oberstufe", sagt Schulleiterin Ulrike Becker. Dadurch seien mehr Kinder aus bildungsnahen Familien an die Schule gekommen. Davon hätten alle Schüler profitiert, die Schülerschaft hätte sich mehr durchmischt.

Droht ein Schüler, den Abschluss nicht zu schaffen, bekommt er einen Lerncoach. Meist sind das Lehramtsstudenten, die mit dem Schüler, mit Eltern und Lehrern einen Bildungsvertrag ausarbeiten. Mittlerweile machen nur noch zehn Prozent der Schüler keinen Abschluss. Das ist Berliner Durchschnitt. Dass sich die Situation der Schule geändert hat, liegt allerdings auch am Stadtteil. Das einstige Problemviertel Kreuzberg ist inzwischen sehr beliebt. Die Mieten steigen, bildungsferne Familien werden verdrängt. Die Probleme der Schule haben sich deshalb auch in andere Stadtteile verlagert.

Dennoch, das Beispiel zeigt, dass es Schulen mit geeigneten Bildungsprogrammen aus dem Brennpunkt herausschaffen können. Auch wenn die statistischen Zahlen rückläufig seien, fordert Kriminologe Lösel deshalb, den Blick nicht von Brennpunktschulen abzuwenden oder die Situation mit Statistiken zu beschönigen. Er fürchtet, dass die Gewalt an Schulen sonst in Zukunft stärker nach oben gehen könnte.

Die Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW, Marlis Tepe, fordert indes bessere Aus- und Weiterbildung für Lehrer in Sachen interkultureller Kompetenz und mehr Sozialpädagogen an den Schulen, um auf die Konflikte angemessen reagieren zu können.