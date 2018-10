Helikoptereltern in der Notaufnahme "Hilfe, unsere Tochter hat einen Eiswürfel verschluckt!"

Hilfe, Keime in der Nase

"Eine völlig aufgelöste Mutter kam mit ihrer siebenjährigen Tochter in unsere Klinik: 'Meine Tochter braucht sofort einen Arzt! Es geht ihr ganz schlecht!' Das Kind sah allerdings völlig gesund aus und stand etwas ratlos neben ihrer Mutter. Was war passiert? Das Mädchen hatte sich den Kopf einer Lego-Figur in die Nase gesteckt. Dann hatte sie etwa zwei Minuten lang geniest, ehe das Teil wieder aus der Nase geschossen kam. Die Begründung der Mutter, warum es der Tochter nun angeblich so schlecht gehe: 'Haben Sie eine Ahnung, wie viele Keime auf diesem Ding gewesen sein können? Und die waren direkt in ihrer Nase!'"