Natürlich, es könnte immer noch besser sein: Ob in der Weihnachtszeit, bei Sporttrainings oder an Geburtstagen - Helikopter-Eltern möchten auch in der Freizeit ihre Kinder überbewachen und optimieren, mit Flöten- und Klavierspielen, Englisch- und Chinesisch-Kurs, Bouldern und Ballett.

Eine Mutter berichtete, ihr Junge im Grundschulalter habe sich mit seinem Klassenkameraden aus der Parallelklasse so gut verstanden, dass sich die Kinder auch außerhalb des Pausenhofs treffen wollten. "Aber ein Playdate war unmöglich, stellte ich nach Abgleich der Terminkalender mit der anderen Mutter fest. Unsere Neunjährigen fanden keinen Nachmittag in der Woche, an dem sie Zeit zum gemeinsamen Spielen gehabt hätten!"

Und die Eltern? Sind auch völlig eingespannt, denn sie machen nicht nur Fahrdienste, sondern wetzen auch am Spielfeldrand hin und her, um ihrem Liebling jederzeit die Trinkflasche anzureichen, sollte sein Mund mal trocken werden.

Sie erspüren sofort, ob es ihrem Liebling zu kalt oder zu warm sein könnte. Und natürlich fiebern sie mit, als wäre es ihr eigenes Spiel. Jedes Foul verstehen sie als Angriff auf das eigene Leben, jede vermeintliche Fehlentscheidung ist eine persönliche Beleidigung. Dabei sein ist alles? Von wegen.

Damit die Extremeltern nicht gleich ganze Fußballspiele weggrätschen, findet man mittlerweile auf den meisten Trainingsplätzen Schilder mit Verhaltensregeln - und diese richten sich nicht etwa an die Kinder, sondern an ihre vermeintlich erwachsenen Eltern. Dort steht dann zum Beispiel:

"1. Es sind Kinder.

2. Es ist ein Spiel.

3. Die Trainer sind Freiwillige.

4. Die Schiedsrichter sind Menschen.

5. Wir sind nicht bei der WM."

ANZEIGE Lena Greiner, Carola Padtberg:

Verschieben Sie die Deutscharbeit - mein Sohn hat Geburtstag! Von Helikopter-Eltern und Premium-Kids Ullstein Taschenbuch; 224 Seiten; 9,99 Euro

Wie Erziehungsberechtigte nicht nur in der Schule, sondern schon in der Schwangerschaft und bis zum Studium ihren Kindern und dem Rest der Welt das Leben zur Hölle machen, davon erzählen die gesammelten Anekdoten in dem neuen Buch "Verschieben Sie die Deutscharbeit - mein Sohn hat Geburtstag" der SPIEGEL-ONLINE-Redakteurinnen Lena Greiner und Carola Padtberg. Hebammen, Erzieher, Lehrer, Sporttrainer, Professoren, Anwälte, Ärzte, Studienberater und Kinder packen aus, was sie mit übermotivierten Eltern erlebt haben. Spleenig, grotesk - und leider wahr.

Lesen Sie hier Buchauszüge aus dem Kapitel Freizeit:

Von irren Fußball-Papis und Cake-Pop-Mamis Die Eltern mussten eine Polonaise machen "Mein Sohn war zu einem fünften Geburtstag eingeladen. Das Thema der Motto-Party war 'Piraten'. Zunächst wurde jedes Kind mit Abziehbildchen tätowiert und in ein Piraten-Outfit eingekleidet. Dann wurden Landkarten und kleine Schatztruhen verteilt, in denen die Kinder während einer Schatzsuche - unter Anleitung von zwei Animateuren - Goldstücke sammelten.



Der Kuchen war ein riesiges, aus Teig und Schokolade nachgebildetes Segelschiff, dazu gab es Rettungsboote aus geschnitzten Melonen und Ananas. Als die Eltern die Kinder abholten, mussten sie zunächst mit allen eine große Polonaise durch den Garten machen, bevor jeder ein bereits gerahmtes Action-Foto seines eigenen Kindes von diesem Kindergeburtstag erhielt." Konditoren-Olympiade

"Das Kuchenangebot auf Kinderpartys wird immer irrer. Mein Sohn war neulich auf einem sechsten Geburtstag. Die Mutter hatte diese wahnsinnig aufwendigen Cake-Pops gemacht, das sind kleine Kuchenhäppchen am Stiel. Und sie erklärte uns anderen Müttern gern, wie das geht: Sie habe zunächst einen Kuchen gebacken, diesen dann zerkrümelt und mit Frischkäse verknetet und kaltgestellt.



Daraus habe sie dann mundgerechte Kugeln geformt, die sie dann auf Holzstiele gesteckt habe, dazu müsse man aber Spezialstiele von einem Cake-Pop-Versand bestellen, weil der Frischkäse an normalen Schaschlik-Hölzchen nicht hält. Danach habe sie die Stiel-Küchlein in Zuckerguss oder Schokoglasur getaucht und sie mit fünf Sorten Streuseln dekoriert.



Von dem ganzen Aufwand hat man natürlich nichts mehr gesehen, denn die Kinder hatten sich die bunten Dinger in einer Sekunde in den Mund gesteckt. Einige spuckten den Brei dann wieder aus, weil sie keinen Frischkäse mochten." Sicher ist sicher "Am Geburtstag unseres Siebenjährigen haben wir einen Ausflug mit zwei Autos gemacht. Von Köln aus ging es nach Oberhausen ins Legoland Discovery Center. Eine Mutter brachte ihren Sohn zum Treffpunkt und sagte, ihr sei das alles nicht geheuer, sie wolle gern mitkommen.



Mein Mann und ich antworteten, dass alle Plätze in den beiden Autos belegt seien. Davon ließ sich die Mutter nicht abhalten. Sie fuhr mit ihrem eigenen PKW hinter uns her und zahlte selbst Eintritt ins Legoland, um ihren Sohn während des Kindergeburtstages zu überwachen." Paranoia schlägt Verstand "Die Polizei kam in unsere Kindergruppe, um den Jungen und Mädchen beizubringen, wie sie sich verhalten sollen, wenn sie von Fremden angesprochen und zum Mitkommen aufgefordert werden. Eine Supermama schlug daraufhin vor, einen Schauspieler zu engagieren, um die Situation in der Realität zu testen. Was für ein Alptraum für die Kinder." Unser Sohn ist nämlich aus Zucker "Meine Nachbarn sind absolute Helikopter-Eltern. Im Sommer ist der Zweijährige auf der Wiese hingefallen. Er hat nicht geweint, trotzdem berieten sich die Eltern, ob sie den Krankenwagen rufen sollten oder ob ein Besuch beim Hausarzt ausreicht.



Den Rasen in ihrem Garten mähen sie übrigens nur, wenn der Sohn bei den Großeltern ist. Das laute Geräusch schadet aus ihrer Sicht nämlich dem Kind, sogar wenn es in der Wohnung ist." Unterwegs in die Elbphilharmonie "Ich bin Musikpädagogin und gebe Singkurse für Eltern mit Babys. Es sind oft ältere Mütter mit einer guten Ausbildung wie Ärztinnen oder Anwältinnen, die Kurse bei mir buchen. Eigentlich geht es nur darum, gemeinsam etwas Entspanntes zu machen.



Aber die Frauen fragen mich nach den ersten paar Stunden: 'Wann fängt mein Kind denn an mitzusingen?', 'Und warum haben Sie hier immer die gleichen Instrumente?' Die Eltern denken häufig, ihre Babys würden nicht genug lernen. Dabei sind die doch erst sechs Monate alt und können am Xylophon-Klöppel höchstens lutschen." Fußballtrainer leiden "Neulich pfiff der Schiri einen Freistoß, da sprang ein Vater viele Meter aufs Feld und schimpfte los: 'Du bist doch parteiisch, das war kein Freistoß, du spinnst wohl!' Es passiert ständig, dass Fußball-Väter sich selbst in dem Spiel der Söhne sehen.



Als dann Halbzeitpause war, in der eigentlich nur der Trainer der Mannschaft Anweisungen geben sollte, kam dieser Vater dann und nahm seinen Achtjährigen separat ins Gebet: 'Ihr spielt im 3-4-3-System, wenn du Rechtsaußen bist, musst du bis zur Grundlinie laufen und Richtung Pfosten flanken!' Der Sohn guckte nur ratlos." Ein Vater, der nicht loslassen kann "Ich halte es nicht aus, wenn mein Sohn einen Achtmeter schießen muss. Manchmal bin ich fünf, sechs Stunden auf einem Turnier der E-Jugend, aber wenn er dann beim Achtmeter drankommt, muss ich mich wegdrehen. Zu groß ist meine Angst, dass er es nicht kann. Oder nachher enttäuscht ist." Ins Wasser? Nur mit meiner Therapeutin! "Kinder besuchen heute Schwimmkurse mit wohlklingenden Namen wie 'Wasserwelten' oder 'Plitschplatsch'. Vermittelt wird in den ersten zehn bis 20 Stunden, wie Wasser riecht, wie es sich anhört, und gegen Ende des dritten Kurses, wie sich Wasser anfühlt. Aber bitte nicht zu schnell ins kühle Nass! Der Kursleiter ist natürlich bereits von besorgten Eltern per E-Mail informiert worden, dass ein zu schneller Übergang vom Beckenrand ins Wasser Schaden an der Kinderseele verursachen könnte." Sitzfleisch "Die extrem fürsorglichen Eltern nennen wir beim Schwimmen 'Handtuchhalter-Eltern'. Eine Mutter unseres Vereins sitzt bei jedem Wettkampf ihres dreizehnjährigen Sohnes neben ihm - und zwar bis zu acht Stunden, denn so lange dauern Schwimmwettkämpfe mitunter.



Sie redet dann auf ihn ein, wie lang seine Tauchphase sein und wie er den Beinschlag takten soll, und empfiehlt dabei oft das Gegenteil von dem, was der Trainer sagt. Ins Trainingscamp will sie ihn nicht mitfahren lassen, weil er so unorganisiert sei, und auch ein Zeltlager traut sie ihm nicht zu." Auch ein Skikurs ist Vertrauenssache "Bei einer Info-Veranstaltung für einen Skikurs wollte eine Mutter wissen: 'Welche pädagogische Ausbildung haben die Skilehrer? Wie ist sichergestellt, dass die Kinder jederzeit ihre Eltern telefonisch erreichen können, falls sie Heimweh bekommen?'



Als die Skilehrer erklärten, dass Skilehrer kein pädagogischer Abschluss sei, sie aber seit 15 Jahren erfolgreich Skikurse veranstalteten, stand die Frau auf mit den Worten: 'Ihnen möchte ich mein Kind nicht anvertrauen', und verließ die Veranstaltung. Die anderen Eltern lachten zunächst laut, weil sie es für einen Scherz hielten." Big mother is watching you "Als Veranstalter von Sprachreisen kommuniziere ich viel mit Eltern, die ihre Kinder in zwei- bis dreiwöchige Summer Camps ins Ausland schicken. Die Reisen sind sehr gut organisiert, die Jugendlichen haben einen durchstrukturierten Tag mit vielen Aktivitäten.



Eine Mutter aber rief aufgeregt an: 'Mein Sohn ist in England, und ich höre nichts von ihm. Wir haben abgemacht, dass er sich alle zwei Tage meldet, doch nun habe ich seit drei Tagen kein Lebenszeichen erhalten. Bitte sorgen Sie sofort dafür, dass mein Sohn sich meldet. Jetzt weiß ich nicht, wo er ist und ob ihm etwas zugestoßen ist.'



Im Laufe des Gesprächs stellte sich heraus, dass die Mutter mit einer App verfolgen konnte, wo sich ihr Kind gerade aufhielt. Ich wandte ein, dass sie doch dann Bescheid wisse, wo ihr Sohn gerade sei. Die Antwort: 'Das Handy könnte gestohlen worden sein.' Plötzlich, mitten im Satz - 'ping' - erreichte die Mutter die erlösende SMS: 'Mama, alles cool hier!'"

Wenn Eltern beim Kindergeburtstag beweisen wollen, dass sie die besten Mamis und Papis der Welt sind, wird schnell klar: Die anderen Eltern sollen grün werden vor Neid. Der Spaß der Kinder rückt dabei in Wahrheit oft etwas in den Hintergrund.

Tatsächlich stehen nämlich nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern unter ständiger und strengster Beobachtung. "Würde es heute jemand wagen, die Kinder ohne Sitzerhöhung im Auto zu transportieren, er hätte sofort die ärgsten Schwierigkeiten, möglicherweise auch juristisch", erzählt eine Mutter.

Eine andere genervte Mutter sagt: "Ich habe ernsthaft vor, den nächsten Geburtstag mit Topfschlagen und der Reise nach Jerusalem zu gestalten. Ich befürchte nur, dass Letzteres wortwörtlich genommen wird."