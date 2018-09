Chats von Helikopter-Eltern "Sie haben 27 neue Nachrichten"

50 Nachrichten am Tag auf dem Smartphone - für Eltern mit mehreren Kindern ganz normal. Davon enthält oft nur eine Nachricht essentielle Infos, der Rest beschäftigt sich mit Befindlichkeiten und Banalitäten. Die Höchststrafe sind Gruppenchats.

Jede Kopflauskur, jede fixe Idee zum Klassenausflug, jedes vermisste Unterhemdchen wird schnell einmal rund um den Globus und an alle Eltern der Kita, der Klasse oder der Fußballmannschaft verschickt. "Ich bekomme zum Beispiel über Nacht 17 neue Nachrichten, weil ein Kind sein Freundebuch nicht findet", erzählt eine Mutter.

Vorbei sind die auch Zeiten, in denen Kinder per "Ranzenpost" einen Zettel in der Postmappe nach Hause transportieren und daran denken mussten, ihn den Eltern vorzulegen. Oder in denen Kinder sich Hausaufgaben notieren mussten - findige Helikopter-Eltern haben längst Workarounds für solch unzuverlässige Systeme entwickelt. "Eltern fotografieren Tafelbilder und Heftzeichnungen ab und stellen sie in die Gruppe", berichten genervte Grundschullehrerinnen.

ANZEIGE Lena Greiner, Carola Padtberg:

Ich muss mit auf Klassenfahrt - meine Tochter kann sonst nicht schlafen! Neue unglaubliche Geschichten über Helikopter-Eltern Ullstein Taschenbuch; 224 Seiten; 10,00 Euro

Und egal, wie banal - die WhatsApp-Gruppe brummt auch samstagabends, an Weihnachten oder in den Ferien. "Nach einem Jahr mit unserer Klasse hat sich der Klassenlehrer aus allen Chatgruppen abgemeldet", erzählte eine Mutter aus Kiel. "Er war die endlosen Diskussionen einfach leid. Nun gibt es eine neue Gruppe mit One-Way-Kommunikation: Da schreibt der Lehrer an Eltern. Antworten sind verboten."

In dem neuen Buch "Ich muss mit auf Klassenfahrt - meine Tochter kann sonst nicht schlafen" der SPIEGEL-ONLINE-Redakteurinnen Lena Greiner und Carola Padtberg packen Erzieher, Eltern, Lehrer, Ärzte und Anwälte aus, was sie mit übermotivierten Erziehungsberechtigten erlebt haben und berichten von irren Beispiele der digitalen Eltern-Kommunikation.

Lesen Sie hier Buchauszüge aus dem Kapitel "Das ist echt nervig! Die schlimmsten Elternchats" (Namen, Orte und signifikante Details wurden geändert und einige Chatverläufe gekürzt):

Chats von Helikopter-Eltern Elternchat einer zweiten Klasse (Auszug): Elternteil 1: Huhu, habt ihr den Brief zu dem "Ausflug" bekommen? Ich bin nicht einverstanden. Was meint Ihr dazu?



Elternteil 2: Guten Morgen, wir haben uns für Frieda einverstanden erklärt.



Elternteil 3: Melina wird teilnehmen, aber unsere Unterstützung ist ausgeschlossen.



Elternteil 4: Also ich hätte mir für die Sommerzeit auch ein anderes Ziel gewünscht. Aber wenn es der Wunsch der Kinder war, sollte man das respektieren.



Elternteil 5: Wo bleibt das pädagogische Ziel??? Wenn die Kinder nicht schon in der Schule lernen, dass Lernen auch Spaß machen kann, dann gibt es sicher keine Doktorarbeit! Elternchat zwischen zwei Müttern: Mutter 1: Hallo Karolina, Jan geht nach dem Spielen allein nach Hause, schickst Du ihn gegen 18 Uhr los?



Mutter 2: Ich bringe ihn Dir vorbei!



Mutter 1: Danke fürs Angebot. Jan findet es cool, allein zu gehen.



Mutter 2: Wäre aber kein Problem?



Mutter 1: Es sind nur 300 Meter, die schafft er ;-)



Mutter 2: Wenn Du meinst.



Kita-Kinder mit eigener Gruppe Nach der Einschulung berichtet eine Mutter der Lehrerin, wie toll sie es findet, dass in der Klasse ihrer Tochter so viele Kinder aus ihrer ehemaligen Kita-Gruppe sind.



Lehrerin: "Das ist eigentlich nicht so gewollt, aber manchmal nicht vermeidbar."



Mutter: "Das Schöne ist doch, dass die Kinder ihre WhatsApp-Gruppe nur in '1. Klasse' umbenennen müssen."



Lehrerin: "Wie jetzt? Die Kita-Kinder hatten schon eine WhatsApp-Gruppe?"



Mutter: "Ja, klar. Die Eltern natürlich auch, und die haben das alles voll unter Kontrolle!" Aus der Chatgruppe einer Fußballmannschaft: Trainer: Noch mal zur Erinnerung: Wir treffen uns morgen um 10:15 Uhr auf dem Platz. Gespielt wird in den BLAUEN Trikots, wer noch welche zu Hause hat, bitte mitbringen.



Mutter: Warum tragen die Kinder nicht die blauroten Trikots? Die sind doch viel schöner.



Trainer: Wir haben von dem blauroten Satz nicht genug.



Mutter: Können wir nicht alle beide Trikots mitbringen und gucken, ob es vielleicht doch reicht? Wir haben das ja extra angeschafft, und nun möchte Max das auch mal tragen.



Trainer: Nein. Wir spielen morgen in den BLAUEN. Eine Mutter erzählt: "Mein Sohn durfte an einem Samstag bei schönstem Wetter den einen Kilometer über einen Feldweg allein mit dem Rad zurücklegen, um zum Sporttraining zu fahren. Dies löste in der dazugehörigen Eltern-WhatsApp-Gruppe einen Shitstorm aus. Tenor: absolut grenzwertig! Wie ich es wagen könnte, anderen Menschen die Verantwortung dafür zu übertragen, ein Auge darauf zu haben, ob er auch ankommt. Ich müsse meinen Sohn selbstverständlich fahren." Eine Chat-Verweigerin berichtet: "Die WhatsApp-Gruppe der Eltern unseres Sechstklässlers habe ich verlassen, als öffentlich darin diskutiert wurde, ob die Lehrerin für den Schwimmunterricht Badekappen aus Gummi vorschreiben solle, damit sich die Mädchen nicht erkälten. Als ich erwähnte, dass das Gehirn eines zwölfjährigen Mädchens und ein Klappföhn eine unschlagbare Kombination gegen Erkältung seien, fanden mich vier 'Muddiehs' richtig doof. Seitdem bin ich nur noch in einer Gruppe, in der wir die Fahrgemeinschaft koordinieren. Kurz und schmerzlos." Der Geburtstag einer Erzieherin steht an: Mutter 1: Liebe Miteltern, am 3. April hat Julia Geburtstag. Jedes Kind soll bitte morgens wieder eine Blume mitbringen. Jetzt die Frage: Was schenken wir? Ich schlage etwas Süßes und eine Flasche Champagner vor.



Mutter 2: Weiß nicht. Mag Julia überhaupt Champagner? LG Steffi



Mutter 3: Hallo, Alkohol finde ich jetzt auch etwas einfallslos. Bin eher für etwas Persönliches.



Mutter 4: Guten Abend. Also erst mal großes Danke, dass Du Dich kümmerst!! Julia malt doch gerne, oder? Vielleicht einen Gutschein für Boesner?



Mutter 5: Okay, dann besorge ich einen Gutschein. Über wie viel denn? In der Gruppenkasse sind noch 102,50 Euro. Sollen wir so 40 oder 50 Euro sagen?



Mutter 6: Hallöchen, ich mische mich mal kurz ein. Hatten wir letztes Mal nicht einen Kino-Gutschein? Jetzt wieder einen Gutschein? Aus einem Klassenchat: Mutter: Liebe Eltern, morgen und übermorgen gibt es Geflügel. Ich werde die Nachmittagsbetreuung anschreiben und bitten, zum Thema Vogelgrippe Stellung zu nehmen. Meine Kinder werden morgen das Fleisch definitiv nicht essen. Jeder muss natürlich für sich entscheiden. Zum Thema Essen in der Schule kommt mehr die Woche via E-Mail. LG



Vater: Bitte das Gesundheitsamt einbeziehen. Eine Lehrerin berichtet: "Vom ersten Kind, das heimkommt, wird alles, was an diesem Schultag ins Heft geschrieben oder gemalt wurde, abfotografiert, und die betreffenden Eltern stellen es in die Gruppe, damit alle auf Stand sind. Das hilft den Kindern langfristig nicht. Auch morgens vor dem Unterricht wird fleißig geschrieben, wer wo im Stau steht. Wem hilft das?"

Manchmal werden die Nachrichten auch aggressiv: An einem sehr guten Hamburger Gymnasium schaukelten sich die gut situierten Anwälte, Ärzte und Unternehmer im Elternchat einer fünften Klasse so hoch, dass eine der Schulbehörde angeschlossene Vermittlungsstelle eingeschaltet werden musste.

Eigentlich ging es nur um Umgangsformen, doch einige Eltern meldeten daraufhin ihre Kinder sogar von der Schule ab.