Helikopter-Eltern-Sprüche "Unser Sohn muss auf niemanden hören - er wird später Chef"

Fragt man Lehrer, was an ihrem Beruf am anstrengendsten ist, sagen sie oft: die Eltern. Nicht die Lautstärke im Klassenraum, die rotzfrechen Schüler oder das frühe Aufstehen. Nein, es sind die Eltern.

Doch nicht nur Lehrer stöhnen über Mamis und Papis, die Schulbrote hinterhertragen, als ob es sich um lebenswichtige Medikamente handeln würde. Die beim Elternabend fragen, welchen Härtegrad die Matratzen im Schullandheim haben. Die auf die Frage nach ihren Wochenendplänen antworten: "Wir müssen Hausaufgaben machen."

Auch Hebammen, Erzieher, Ärzte, Profs und andere direkt und indirekt Betroffene berichten - von dreisten Forderungen, absurden Wünschen und aberwitzigen Anliegen. Lesen Sie hier, wie Eltern ihre Umwelt im vermeintlichen Sinne ihrer kleinen Prinzen und Prinzessinnen auf Trab halten:

Die schlimmsten Sprüche Entschuldigungsschreiben einer Mutter: "Da wir am Freitag an die Ostsee fahren, informieren wir Sie darüber, dass unsere Zwillinge nicht zur Schule kommen. Unsere kleine Tochter soll im Auto schlafen, wir möchten unseren ersten Urlaubstag genießen können, und das geht nur, wenn wir so losfahren, dass das Kind Mittagsschlaf im Auto hält." Eine Erzieherin erzählt: "Ich bekam von einem Elternteil einen Zettel an das Garderobenfach geklebt, mit exakten Handlungsanweisungen: 'Unter 18,5 Grad Pulli anziehen, ab 22,5 Grad Sonnenschutzoberteil an. Ersteres im Schatten gemessen, letzteres bei Sonne ebenso im Schatten messen.'" Entschuldigungsschreiben an eine Lehrerin: "Meine Tochter konnte leider nicht in die Schule kommen. Sie hat die halbe Nacht nicht geschlafen. Ich weiß nicht, warum es so war, aber sie konnte dann nicht in die Schule kommen. Bestimmt wäre sie eingeschlafen." Eine Erzieherin erzählt: "Eine Mutter sagte uns Erziehern im Kindergarten, dass ihre anderthalbjährige Tochter bei Ausflügen auf den Spielplatz stets ihren Schnuller benutzen solle. Damit der Kleinen keine Biene in den Mund fliegt." Eine Erzieherin erzählt: "In unserer Einrichtung gab es einen Jungen, der jeden beleidigen durfte, auch uns Erwachsene und seine Eltern. Laut seinen Eltern würde er später einmal einen Chefposten haben – und für diesen müsse man schließlich auf niemanden hören." Ein Student erzählt: "Vor einer Mathevorlesung kam ein überfürsorglicher Vater schon vor den ersten Studenten in den Hörsaal und wartete auf den Professor, um ihm mitzuteilen, dass sein Sohn krank sei. Der Prof entgegnete, dass das definitiv kein Grund sei, um sich abzumelden, da keine Anwesenheitspflicht herrsche und außerdem sei das Studium doch eigenverantwortlich und die Eltern sollten sich bitte raushalten. Die absolute Krönung war jedoch, dass der Vater noch mehrere Kommilitonen fragte, ob sie nicht seinen Sohn mal ansprechen könnten, weil der doch so schüchtern sei und noch keine Freunde gefunden habe." Ein Dozent erzählt: "Ein Student hat mich zu Beginn des Studiums angeschrieben, ich sollte seinem Vater alle Klausurtermine raus suchen, da dieser die Daten für die Planung des Skiurlaubs benötige. Der Vater war in CC gesetzt." Ein Vater ruft in der Uni an: "Mein Sohn studiert bei Ihnen an der Universität. Und ich weiß nicht mehr weiter. Er sagt immer, er müsse nicht in die Vorlesung, er habe Semesterferien. Aber sagen Sie: Stimmt das?" Geologie-Exkursion in den Voralpenraum: "Die Gruppe umfasst circa 40 Studenten und die Exkursionsleiter, auf der Rückfahrt beginnt im Bus hektisches Telefonieren. Bei der Ankunft an der Heimatuni steht dort bereits eine Schlange von mindestens 20 Autos mit Eltern, die ihre Kinder abholen wollen. Nicht wenige Mütter und Väter nehmen den Studenten die Rucksäcke und die ausgezogenen Wanderschuhe ab, um die Sachen zum Auto zu tragen."