Helikopter-Eltern in der Öffentlichkeit "Mein Sohn bekommt von mir keine Anweisungen, was richtig oder falsch ist!"

Freitag, 17.30 Uhr im Supermarkt:

"Der Laden ist brechend voll, alle möchten ins Wochenende. Ich komme hinter einer Familie in den Laden: Mutter, Vater, Kind und die Großeltern. Sie schieben einen Einkaufswagen vor sich her, darin zwei blaue Ikea-Tüten voller Plastikflaschen, dazwischen sitzt das Kind.



Als die Gruppe den Pfandautomaten erreicht, wird das Kind hingestellt und ihm wird eine Flasche in die Hand gedrückt. Dann wird der Wagen so positioniert, dass das Kind mit ausgestrecktem Arm und Mutters Hilfe die Flasche gerade so in das Loch bugsieren kann. Die Familie bricht in Lobeshymnen aus, was für ein intelligentes Wesen es doch sei.



Leider bleibt es nicht bei einer Flasche: Der gesamte Inhalt beider Ikea-Taschen wird von dem hochbegabten Kind unter Beifallsstürmen in den Automaten gehievt. Ich werde meine Flaschen bei diesem Einkauf nicht los, und als ich längst bezahlt habe, ist die Schlange am Automaten entsprechend."