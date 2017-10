Absurdes von Helikopter-Eltern "Sie forderten einen beheizten Tunnel ins Schulgebäude"

"Normalerweise läuft unsere Tochter mit Freundinnen zur Schule", so begann ein Vater seine Erzählung über ein Erlebnis mit Helikopter-Mamas. Als er seine Tochter eines Tages jedoch selbst zur Schule gebracht habe, habe er am Schuleingang zwei weinende Mütter getroffen. "Die erste hat geweint, weil ihre Tochter Unterricht bei einer Lehrerin hatte, die sie nicht mag, und sie ihr als Mutter nicht beistehen könne - und die andere hat dann beim Anhören dieser Schilderung begonnen, mitzuweinen."

Das klingt verrückt? Ist es auch, doch leider keine Ausnahme. Von Helikopter-Eltern, ihren schulpflichtigen Kindern und völlig übertriebener Fürsorge um die Kleinen gibt es unzählige Geschichten: Es gibt Schulen, die Briefe an die Eltern schreiben müssen, damit diese nicht mehr während der Schulstunde am Fenster stehen und winken. Es gibt Eltern, die selbst Lateinstunden nehmen, um mit ihrem Kind die Hausaufgaben machen zu können. Andere terrorisieren Lehrer mit nächtlichen Nachrichten.

Vor Schulparkplätzen muss sogar manchmal die Polizei gerufen werden, denn überfürsorgliche Eltern lassen ihre Kinder auf keinen Fall allein zur Schule laufen, sondern kutschieren sie im Auto, sodass jeden Morgen vor deutschen Schulen Verkehrsinfarkte entstehen. "Es ist wirklich erschreckend, wie viele Kinder auch in der vierten Klasse noch täglich abgeholt oder gebracht werden", berichtet eine Lehrerin.

Kurzum: An deutschen Schulen herrscht Helikopter-Invasion - von Eltern, die ihre Kinder rund um die Uhr überwachen und bei jeder Kleinigkeit landen, um zu helfen. Sie räumen jedes Hindernis aus dem Weg, sind überängstlich und mischen sich in alles ein.

ANZEIGE Lena Greiner, Carola Padtberg:

Verschieben Sie die Deutscharbeit - mein Sohn hat Geburtstag! Von Helikopter-Eltern und Premium-Kids Ullstein Taschenbuch; 224 Seiten; 9,99 Euro

Wie Erziehungsberechtigte nicht nur in der Schule, sondern schon in der Schwangerschaft und bis zum Studium ihren Kindern und dem Rest der Welt das Leben zur Hölle machen, davon erzählen die gesammelten Anekdoten in dem neuen Buch "Verschieben Sie die Deutscharbeit - mein Sohn hat Geburtstag" der SPIEGEL-ONLINE-Redakteurinnen Lena Greiner und Carola Padtberg. Hebammen, Erzieher, Lehrer, Sporttrainer, Professoren, Anwälte, Ärzte, Studienberater und Kinder packen aus, was sie mit übermotivierten Eltern erlebt haben. Spleenig, grotesk - und leider wahr.

Lesen Sie hier Buchauszüge aus den Kapiteln Schulweg und Schule:

"In meiner Schulzeit gab es so was nicht", berichtete uns eine Leserin. "Irgendetwas muss in den letzten zehn Jahren mit Kindern und Eltern passiert sein." Und tatsächlich: Dass sich etwas verändert hat zwischen den Eltern und ihren Kindern, zwischen den Lehrern und den Eltern und damit auch zwischen den Lehrern und den Schülern, ist offensichtlich. Vereinfacht kann man sagen: Früher haben Eltern bei einer schlechten Note ihr Kind zurechtgewiesen, heute schimpfen sie mit dem Lehrer.

Viele Mütter und Väter betrachten Pädagogen mittlerweile als Dienstleister, die zu springen haben, wenn die Kinder - oder die Eltern - rufen. So bat eine Mutter die Lehrerin ihres Kindes sogar darum, während der Schulzeit mit ihm zum Arzt zu gehen. Ansprüche wie diese spiegeln nicht nur den mangelnden Respekt vor der Arbeit, die Lehrer leisten, sondern auch vor den Anforderungen des Systems Schulklasse, wo das einzelne Kind sich in die Gruppe einfügen muss.

Den Kindern selbst fällt das meist gar nicht so schwer - aber manche Eltern empfinden den Gedanken, dass die Bedürfnisse ihres Prinzchens oder Prinzesschens sich für ein paar Stunden am Tag denen der Gemeinschaft unterzuordnen haben, offenbar als unerträgliche Zumutung.