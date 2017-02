Ein Teenager berichtet "Meine Helikoptereltern machten mich zum Therapiefall"

"Ich bin 19 Jahre alt, mache dieses Jahr mein Abitur, und ich habe sehr viele Probleme mit meinen Helikoptereltern. Denn: Solche Eltern machen nicht nur Erzieher, Lehrer, Profs, Ärzte oder Krankenschwestern wahnsinnig. Sondern auch ihre eigenen Kinder.

Viele wissen gar nicht, was sie ihren Kindern mit diesem Kontrollwahn antun. Sie können das Verhältnis nachhaltig beschädigen und dafür sorgen, dass ihre Kinder psychotherapeutische Hilfe brauchen, um sich aus dem Käfig zu kämpfen. So wie ich.

Als ich in der fünften Klasse war und die Klassenreise ins Schullandheim anstand, beschwerten sich meine Eltern bei der Direktorin: Ich hätte ja noch nie ohne meine Eltern irgendwo übernachtet, und sie würden sich große Sorgen machen, wenn ich eine Woche nicht zu Hause schlafe. Glücklicherweise konnte meine Direktorin dagegenhalten und ich durfte mitfahren.

In der sechsten Klasse durfte ich dafür nicht mit ins Skilager, mit der Begründung, ich könne mich verletzen und sei generell nicht alt genug dafür. Als es in der elften Klasse langsam mit den Vorbereitungen zum Abitur losging, riefen meine Eltern bei der Hilfsorganisation an, für die ich ehrenamtlich als Sanitäter arbeite, und baten darum, mich vom Dienst zu suspendieren - damit ich mich auf die Schule konzentrieren könne. Zudem meldeten sie mich beim Sportverein ab. Weiter ging es mit meinem besten Freund, den sie baten, weniger Zeit mit mir zu verbringen.

Die Folgen: Ich war immer der Außenseiter, wurde sozial ausgeschlossen, habe immer wieder Freunde und den Anschluss an Cliquen verloren, weil ich ständig absagen musste oder von vornherein nicht dabei sein konnte. Irgendwann melden sich die Leute dann nicht mehr. Das war eigentlich die schlimmste Konsequenz für mich: dass ich immer wieder alleine dastand. Dabei bin ich ein Typ, der gerne neue Leute kennenlernt. Aber niemals durfte ich Freunde mit nach Hause bringen oder zum Beispiel meinen Geburtstag feiern.

Meine Eltern kommen nicht aus Deutschland und wollen ihre Kultur nicht verlieren. Sicherlich rühren viele unserer Probleme auch daher, dass wir eine Familie mit Migrationshintergrund sind. Da achten die Eltern häufig besonders darauf, was ihre Kinder machen und dass sie ja nicht vom vermeintlich richtigen Weg abkommen. Ich habe noch drei Geschwister, von uns allen rebelliere ich jedoch am meisten.

Schlimm wurde es in der neunten Klasse, die ich wiederholen musste. Meine Eltern wollten schon immer, dass ich mal Medizin studiere, und haben wegen meiner schlechten Noten in dem Moment die Hoffnung darauf verloren. Ich sollte dann immer um acht Uhr abends zu Hause sein - woran ich mich aber nicht länger gehalten habe. In der zehnten Klasse wurde ich zum Schülersprecher gewählt und habe dadurch viele Kontakte auch zu Schülern anderer Schulen geknüpft. So lernte ich auch meine erste Freundin kennen, die ich meinen Eltern natürlich verheimlicht habe.

Mit der Zeit durfte ich kaum noch alleine raus, immer waren mir meine Eltern auf den Fersen und haben kontrolliert, was ich mache und wann ich von der Schule nach Hause komme. Trotzdem habe ich heimlich das gemacht, was sie nicht wollten, und damit riskiert, Ärger zu bekommen oder zu Hause rausgeschmissen zu werden.

So schnell ausziehen, wie es geht

Irgendwann wurde ich in der Schule immer schlechter, das fiel den Lehrern auf und sie schickten mich zum Schultherapeuten. Mittlerweile mache ich eine Psychotherapie.

Noch immer herrscht zwischen meinen Eltern und mir ein aggressiver Grundton, das liegt vielleicht auch an mir, aber wir kriegen es einfach nicht hin. Im Mai habe ich die letzte Abi-Prüfung, danach möchte ich so schnell es geht ausziehen, das ist das Wichtigste. Ich würde gern ein Jahr Pause einlegen, den Führerschein und die Ausbildung zum Notfallsanitäter machen und dann irgendwann, sobald ich genug Wartesemester zusammenhabe, Medizin studieren.

Später möchte ich selbst gern Kinder haben, ich würde sie aber keinesfalls so streng und konservativ erziehen, wie ich erzogen wurde. Eltern sollten ihren Kindern Freiräume lassen und sie dabei unterstützen, sich zu integrieren in die Gesellschaft, in der sie leben.

Ich glaube, was meine Eltern antreibt, ist Angst. Angst, dass sie die Kontrolle und damit ihren Sohn verlieren. Am meisten Angst haben sie aber davor, dass sie in einem Pflegeheim landen, wenn sie alt sind. In dem Kulturkreis, aus dem sie kommen, kümmern sich die Kinder um die Eltern. Das habe ich trotz allem auch vor - auch wenn ich daran noch nicht denken möchte. Aber egal, was sie getan haben: Sie sind meine Eltern."