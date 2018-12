Streit ums Zubettgehen und Co. Wenn Eltern wegen Lappalien die Polizei rufen

Mütter in Angst und Rage:

"Nach einem Abend im Kino wartete ich auf die Bahn. Mit mir waren drei Frauen jeweils mit Kinderwagen auf dem Bahnsteig. Die Frauen unterhielten sich, zu einer gehörte noch ein Junge von etwa fünf Jahren, der erst am Feuerlöscherkasten spielte und dann an der Bahnsteigkante. Er balancierte direkt an der Kante, und als ich die U-Bahn kommen hörte, griff ich nach der Schulter des Jungen und zog ihn von der Kante weg. Er schrie daraufhin wie am Spieß, und sofort beschimpften mich die drei Frauen und hinderten mich daran, in die Bahn zu steigen. Eine Frau rief sogar die Polizei. Sie sagte den zwei Beamten, ich hätte das Kind unsittlich begrapscht. Eine der Frauen kündigte eine Anzeige gegen mich an."