Highschool in Wisconsin Schüler werden nicht für Hitlergruß bestraft

Zehn Tage lang untersuchte die Schule zusammen mit der Polizei den Vorfall. Zehn Tage lang wurde recherchiert und befragt. Aber am Ende gab es noch immer viele Unklarheiten. In den USA hatten etwa 50 Schüler in schicken Anzügen den Hitlergruß gezeigt, nur einer machte nicht mit.

Das Foto hatte weltweit für Aufsehen gesorgt. Nun wurde bekannt, dass die Schüler der Baraboo Highschool im US-Bundesstaat Wisconsin dafür nicht bestraft werden sollen.

Lori Mueller, die Verantwortliche für den Schulbezirk, schrieb in einem Brief an die Eltern, dem Bezirk stehe es nicht zu, die Schüler für ihre Handlungen zu bestrafen. Damit würde der Bezirk gegen die Grundrechte der Schüler verstoßen. Zudem schrieb Mueller, dass noch immer nicht geklärt sei, warum die Schüler den Hitlergruß machten, wie die "New York Times" berichtet.

Das Foto wurde laut der "New York Times" bereits im Mai vor dem Abschlussball der Junior Class auf den Stufen des Gerichtsgebäudes von einem Vater aufgenommen und zeigt Schüler der Baraboo Highschool, wie sie ihren rechten Arm in die Höhe strecken.

Der angeblich parodistische Twitter-Account @GoBaraboo hatte das Bild gepostet und dazu geschrieben: "Wir kriegen sogar den schwarzen Jungen dazu, den Arm zu heben. #Baraboostolz".

@GoBaraboo ist ein privater Account, nur Twitter-User, die bestätigt wurden, können ihn ansehen. In den sozialen Netzwerken kursieren trotzdem Screenshots, die den Beitrag zeigen.

@GoBaraboo We live North in the Wausau - Baraboo needs to answer why this was allowed. pic.twitter.com/JBqaqFYAt4 — reba (@RebeccaNewell7) 12. November 2018

Das Bild entstand anscheinend, als der Fotograf Pete Gust die Schüler in zwei Gruppen aufteilte: Mädchen und Jungen. "Ein Mann, vermutlich ein Vater, kam nach vorne und begann, den Schülern Anweisungen zu geben. Sie sollten dies und das tun, irgendwann dann auch den Gruß", hatte eine Mutter dem Sender NBC15 gesagt. Ihr Sohn sei unter den Abgelichteten. Die Jungen seien nicht ganz sicher gewesen, was sie da taten.

Auch der Schüler Jordan Blue, der ebenfalls auf dem Bild zu sehen ist und als einziger den Hitlergruß nicht machte, behauptet, der Fotograf selbst habe die Schüler dazu aufgefordert.

Gust widerspricht: "Ich habe ihnen nur gesagt, sie sollen ihren Eltern zum Abschied winken." Die Geste sei falsch interpretiert worden.

Bürgermeister Mike Palm hatte über das Foto gesagt: "In den vergangenen sechs Jahren haben wir sehr hart daran gearbeitet, um Baraboo einladend zu machen. Doch irgendwas ist schiefgegangen, wie man an dem Foto sehen kann. Wir haben also noch viel zu tun."