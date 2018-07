Persönliches Fotoprojekt Hilfe, mein kleiner Bruder wird groß!

Zwölf Jahre trennen die Londoner Fotografin Hollie Fernando von ihrem Bruder Max - trotzdem stehen sich die beiden sehr nahe. Ihre Beziehung ist noch intensiver, seit Fernando den Jüngeren zum Mittelpunkt ihrer Fotoserie "Twelve" gemacht hat.

Bei einem Familienurlaub fotografierte sie den damals Zwölfjährigen zum ersten Mal: "Ich merkte, dass sich Max in einem entscheidenden Moment seines Lebens befand - in dieser zarten Balance zwischen Kindheit und Jugend." Sie beschloss, diese wichtige Phase festzuhalten.

In alltäglichen Momenten dokumentierte Fernando ein Jahr im Leben ihres Bruders durch eine Reihe von intimen Porträts. Ihre Fotos zeigen ihn beim Herumalbern mit seinen Freunden, beim Gitarrespielen oder beim Schwimmen in einem Pool. Mal wirkt der Junge kindlich-albern, mal nachdenklich und fast schon erwachsen.

Die meisten Bilder entstanden im und um das Familienhaus im Süden Londons, wo Fernando mit ihrem Bruder und ihren Eltern lebt. Manche Fotos plante sie bewusst, die meisten entstanden spontan.

Manchmal wollte Max nicht fotografiert werden - etwa beim Xbox-Spielen. Seine Schwester musste ihn dann mit Geld bestechen. "Aber im Allgemeinen liebte er es und hatte viel Geduld für mich - das perfekte Motiv."

Das Projekt eröffnete nicht nur ein ganz neues Kapitel in ihrer Beziehung, sondern ließ bei der Fotografin auch ein Gefühl der Nostalgie und eine tiefe Sehnsucht nach ihrer eigenen Kindheit entstehen. Durch die Fotoserie lernte sie einiges über sich selbst. "So sehr sich Max von einem Kind zu einem jungen Erwachsenen wandelt, war ich damals in einem ähnlichen Übergang von einem jungen zu einem tatsächlichen Erwachsenen."

Max sagte kürzlich zu seiner Schwester, dass er es "wirklich cool" finde, dass sein Lebensjahr dokumentiert ist. "So kann ich zurückblicken und sehen, wie ich gewachsen bin." Fernando wird ihren Bruder auch weiterhin fotografieren. Im September geht die Familie gemeinsam nach Italien: "Ich habe schon ein paar Pläne, was ich da mit ihm machen möchte."