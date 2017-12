Studie Fast jeder fünfte Viertklässler kann nicht richtig lesen

Mehr leistungsstarke, aber auch mehr leistungsschwache Schüler: Die Ergebnisse der Internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung (Iglu) fallen aus deutscher Sicht ziemlich durchwachsen aus.

So stieg zwar die Zahl der besonders lesestarken Viertklässler von 8,6 Prozent (2001) auf 11,8 Prozent (2016). Gleichzeitig erhöhte sich aber auch die Zahl der Grundschüler mit starken Leseschwächen: 2001 waren es noch 16,9 Prozent, 15 Jahre später lag ihr Anteil bei 18,9 Prozent. Mit anderen Worten: Fast jeder fünfte Schüler erreichte nur eine der beiden unteren Kompetenzstufen auf einer insgesamt fünfstufigen Skala.

Und: Andere Länder haben aufgeholt - und damit Deutschland überholt, so dass Deutschland im internationalen Vergleich nicht mehr im oberen Drittel landet, sondern eher im guten Mittelfeld.

Die neuen Iglu-Daten, die 2016 erhoben worden waren, werden am Dienstag in Berlin vorgestellt. Deutschland nimmt seit 2001 am internationalen Vergleich der Lesekompetenz seiner Grundschüler teil. Seither wurden alle fünf Jahre das Verständnis von Sach- und literarischen Texten, die Einstellungen der Viertklässler zum Lesen und ihre Lesegewohnheiten getestet. Die Forscher schauen dabei auch auf das Umfeld der Kinder: Welchen sozialen Hintergrund haben die Eltern? Wie viele Bücher gibt es im Haushalt?

Die wichtigsten Ergebnisse:

Was sich verändert hat: Zwischen 2001 und 2016 haben sich die Leseleistungen der Grundschüler in der 4. Klasse kaum verändert. 2001 lagen sie bei 539 Punkten, 15 Jahre später bei 537 Punkten. Einzig im Jahr 2006 hatten sich die deutschen Grundschüler verbessert, 2011 fielen sie wieder auf das Leistungsniveau von 2001 zurück, auf dem sie nun immer noch sind.

Zwischen 2001 und 2016 haben sich die Leseleistungen der Grundschüler in der 4. Klasse kaum verändert. 2001 lagen sie bei 539 Punkten, 15 Jahre später bei 537 Punkten. Einzig im Jahr 2006 hatten sich die deutschen Grundschüler verbessert, 2011 fielen sie wieder auf das Leistungsniveau von 2001 zurück, auf dem sie nun immer noch sind. Deutschland im internationalen Vergleich: Im internationalen Ranking sind die Schüler in Deutschland damit allerdings zurückgefallen: 2001 gab es nur vier Länder, die signifikant besser abschnitten. 2016 waren 20 Länder besser. Die Viertklässler in Deutschland lesen damit zwar immer noch besser als die Gleichaltrigen im internationalen Durchschnitt (521 Punkte), über geringfügig schlechter als Grundschüler im EU-Durchschnitt (540 Punkte) und im OECD-Durchschnitt (541 Punkte).

Im internationalen Ranking sind die Schüler in Deutschland damit allerdings zurückgefallen: 2001 gab es nur vier Länder, die signifikant besser abschnitten. 2016 waren 20 Länder besser. Die Viertklässler in Deutschland lesen damit zwar immer noch besser als die Gleichaltrigen im internationalen Durchschnitt (521 Punkte), über geringfügig schlechter als Grundschüler im EU-Durchschnitt (540 Punkte) und im OECD-Durchschnitt (541 Punkte). Die Herkunft entscheidet: In Familien, bei denen es mehr Bücher gibt und die Eltern Berufe mit höherer Qualifikation ausüben, können die Grundschüler deutlich besser lesen und mit Texten umgehen. Damit "gehört Deutschland weiterhin zu den Staaten, in denen die sozialbedingten Leistungsunterschiede am höchsten ausfallen", heißt es in der Studie. Mit anderen Worten: Die Grundschulen schaffen es nicht, mit ihrer Arbeit für mehr Bildungsgerechtigkeit zu sorgen.

In Familien, bei denen es mehr Bücher gibt und die Eltern Berufe mit höherer Qualifikation ausüben, können die Grundschüler deutlich besser lesen und mit Texten umgehen. Damit "gehört Deutschland weiterhin zu den Staaten, in denen die sozialbedingten Leistungsunterschiede am höchsten ausfallen", heißt es in der Studie. Mit anderen Worten: Die Grundschulen schaffen es nicht, mit ihrer Arbeit für mehr Bildungsgerechtigkeit zu sorgen. Das Geschlecht entscheidet: Mädchen lesen lieber und besser als Jungen. "Die geschlechtsspezifischen Unterschiede zugunsten der Mädchen haben sich seit 2001 kaum geändert", stellen die Forscher fest, "dies gilt neben Deutschland für fast alle Teilnehmerstaaten."

Zur Studie: Den weltweiten Lesekompetenzvergleich der Viertklässler gibt es seit 2001, er wird alle fünf Jahre durchgeführt. International firmiert er als Progress in International Reading Literacy Study (Pirls), hierzulande ist er als Iglu-Studie bekannt. An der Untersuchung 2016, deren Daten jetzt veröffentlicht wurden, haben sich insgesamt 57 Staaten und Regionen beteiligt. In Deutschland gingen die Forscher an 208 Grund- und Förderschulen und testeten dort insgesamt 4277 Viertklässler.

Zuletzt hatte eine andere Schulstudie für Schlagzeilen gesorgt, nach der Deutschlands Viertklässler innerhalb der vergangenen fünf Jahre in Mathematik, beim Zuhören und in Rechtschreibungzurückgefallen sind: Im Vergleich zur ersten Erhebung vor fünf Jahren haben sich die Werte im Bundesdurchschnitt teils deutlich verschlechtert, einzig im Bereich Lesen sind sie laut IQB-Bildungstrend weitgehend stabil.

Demnach erreichte 2016 jeder achte Viertklässler in Deutschland beim Lesen nicht einen bestimmten Mindeststandard. Für die Bereiche Zuhören und Orthografie seien hingegen "signifikant negative Trends zu verzeichnen, die größer ausfallen", so die Studienmacher.