Leseschwäche deutscher Schüler "Auch Lehrer und Eltern müssen gefördert werden"

SPIEGEL ONLINE: Frau Wendt, Sie haben die Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung als Projektleiterin begleitet. Die Ergebnisse sind für Deutschland eher durchwachsen. Es gibt jetzt mehr leistungsstarke, aber auch mehr leistungsschwache Schüler. Wieso geht die Schere so auseinander?

Wendt: Die Leistungen der Kinder hängen stark von ihrem Elternhaus ab, diese Zusammenhänge sind ja schon seit Längerem bekannt. Aber ich finde es bemerkenswert und auch tragisch, dass sich seit 2002 nichts daran geändert hat. Hier besteht doch dringend Handlungsbedarf. Unsere Untersuchung hat gezeigt, dass nur eines von drei leseschwachen Kindern in der Schule zusätzlich gefördert wird. Es fehlt an systematischer Lese- und Sprachförderung in den Schulen.

Zur Person Heike Wendt, Jahrgang 1983, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Schulentwicklungsforschung der TU Darmstadt und mit der Projektleitung der Iglu-Lesestudie betraut.

SPIEGEL ONLINE: Und wie könnten die aussehen?

Wendt: Es gibt ja schon gute Beispiele dafür, wie Lese- und Sprachförderung gelingen kann. Hamburg und Schleswig-Holstein haben sich im IQB-Bildungstrend deutlich verbessert, indem sie gezielter Schüler, aber auch Lehrer fördern. An Hamburger Schulen gibt es jetzt zum Beispiel Sprachlernberater. Die Aus- und Fortbildung für Lehrer ist generell ein wichtiger Punkt. Sie müssen besser in der Lage sein, Leseschwächen zu diagnostizieren und passende Förderangebote zu schaffen. Auch aus der Deutschdidaktik sind gute Ansätze bekannt, wie differenzierter Unterricht gelingen kann. Unsere Studie zeigt leider, dass diese häufig noch nicht umgesetzt werden.

SPIEGEL ONLINE: Was wäre denn so ein Ansatz?

Wendt: Manche setzen zum Beispiel im Unterricht zusätzliche Lehrkräfte ein, die sich gezielt um leseschwache Schüler kümmern. Bewährt haben sich auch Initiativen, die auf die kontinuierliche Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus abzielen. Sehr gut umgesetzt hat das zum Beispiel Irland. Dort werden Eltern gezielt angesprochen und bekommen von Lehrern Anregung und Material, um ihre Kinder besser zu fördern. Auch Kinderärzte können da wertvolle Vermittler sein. In Hamburg bekommen alle Kinder nach der Gesundheitsuntersuchung U6 von ihrem Kinderarzt ein Paket mit Büchern.

Die wichtigsten Ergebnisse der Iglu-Studie Fast jeder fünfte Viertklässler kann nicht richtig lesen Die Zahl der besonders lesestarken Viertklässler erhöhte sich von 8,6 Prozent (2001) auf 11,8 Prozent (2016). Gleichzeitig erhöhte sich aber auch die Zahl der Grundschüler mit starken Leseschwächen: 2001 waren es noch 16,9 Prozent, 15 Jahre später liegt ihr Anteil bei 18,9 Prozent - 2006 und 2011 waren es deutlich weniger Kinder mit schlechten Ergebnissen. Deutschland liegt im internationalen Vergleich nur noch im Mittelfeld 2001 gab es nur vier Länder, die signifikant besser abschnitten als Deutschland. 2016 sind 20 Länder signifikant besser. Die Viertklässler in Deutschland lesen damit zwar immer noch besser als die Gleichaltrigen im internationalen Durchschnitt (521 Punkte), aber geringfügig schlechter als Grundschüler im EU-Durchschnitt (540 Punkte) und im OECD-Durchschnitt (541 Punkte). Die Herkunft entscheidet In Familien, bei denen es mehr Bücher gibt und die Eltern Berufe mit höherer Qualifikation ausüben, können die Grundschüler deutlich besser lesen und mit Texten umgehen.

SPIEGEL ONLINE: In der Iglu-Rangliste gibt es viele Fußnoten und Einschränkungen. Lassen sich die Länder denn überhaupt richtig vergleichen?

Wendt: Vergleichbarkeit ist immer schwierig, das gilt ja schon für die einzelnen Bundesländer. Aber grundsätzlich sind unsere Standards hoch und sehr streng. Die Einschränkungen beziehen sich in der Regel nur auf einzelne Regionen oder Teilgruppen. Die 20 Länder, die jetzt signifikant besser abgeschnitten haben als Deutschland, stehen einfach besser da, das kann man ohne schlechtes Gewissen sagen.