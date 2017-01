Inklusion NRW-Kommunen scheitern mit Klage

Die Klage von 52 Städten und Gemeinden gegen das Land Nordrhein-Westfalen wegen der Förderung der Integration von Behinderten in Schulen, der sogenannten Inklusion, ist aus formalen Gründen gescheitert. Die Klage habe sich gegen das falsche Gesetz gerichtet und sei deshalb unzulässig, entschied der Verfassungsgerichtshof des Landes in einem am Dienstag in Münster verkündeten Urteil.

Anlass des Streits ist die Forderung der Kommunen nach einem finanziellen Ausgleich für die Inklusion. (Az. VerfGH 8/15) Die Städte und Gemeinden wollen mehr Geld für die zunehmende Regelbeschulung behinderter Kinder. Seit dem Schuljahr 2014/15 haben Eltern in dem bevölkerungsreichsten Bundesland einen Rechtsanspruch darauf, auch Kinder mit eingeschränkten Fähigkeiten in Regelschulen zu schicken.

Für die Kosten der Kommunen für Integrationshelfer und Begleiter dieser Schüler bezahlt das Land jährlich 35 Millionen als Ausgleich. Die Kommunen bemängeln das als zu geringe Unterstützung.

Sie schlugen den Rechtsweg ein und legten Beschwerde gegen das Schulrechtsänderungsgesetz ein. Sie beklagten, bei den Regelungen zur Inklusion seien die Vorgaben für einen finanziellen Ausgleich für die Kommunen nicht beachtet worden. Dem Gerichtshof zufolge sind diese Regelungen aber in einem ganz anderen Gesetz, nämlich dem Inklusionsaufwendungsgesetz, beschrieben.