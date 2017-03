Integration in NRW Eltern kritisieren Landesregierung

Viele Eltern in Nordrhein-Westfalen fordern zusätzliche Lehrer, damit Flüchtlingskinder in den Schulen besser betreut werden können. Das hat eine Studie des Kindermode- und Spielzeugunternehmens Jako-o ergeben, die am Donnerstag vorgestellt wurde.

Demnach begrüßten 78 Prozent der befragten Eltern zwar, dass mehr Pädagogen eingestellt wurden. Trotzdem kritisiert die Hälfte aller Befragten, dass die Landesregierung zu wenig unternehme, um Flüchtlingskindern eine gute Schulbildung zu ermöglichen.

Für die "Jako-o-Bildungsstudie regional" wurden 500 Eltern schulpflichtiger Kinder in Nordrhein-Westfalen befragt. Drei Viertel gaben an, dass die Schule ihres Kindes auch von Kindern aus geflüchteten Familien besucht werde.

Jedoch nur knapp die Hälfte berichtete von besonderen Maßnahmen, mit denen die Schulen Flüchtlingskinder unterstützen. Trotz der Kritik sind die Eltern jedoch überwiegend zufrieden mit der veränderten Situation: Acht von zehn Eltern sagten, dass der Schulbetrieb kaum eingeschränkt sei.

Massiver Unterrichtsausfall an Gymnasien und Realschulen

Knapp die Hälfte der befragten Eltern ärgerte sich jedoch über zu viel Unterrichtsausfall: 44 Prozent gaben an, dass Schulstunden wöchentlich oder zumindest ein- bis zweimal im Monat ausfielen.

Dabei sind die Schulformen offenbar sehr unterschiedlich betroffen. Während nur 3 Prozent der Grundschuleltern einen massiven Unterrichtsausfall ("fast wöchentlich") beklagen, tut dies ein Viertel der Gymnasialeltern und sogar 43 Prozent der Realschuleltern.

"Es könnte eine Rolle spielen, dass es in der Grundschule wahrscheinlich einfacher ist, Vertretungen zu organisieren als im fachgebundenen Unterricht der Sekundarstufe", sagte Dagmar Killus, Mit-Autorin der Studie.

Lehrer und Schulen schneiden gut ab

Die Pädagogen ihrer Kinder kommen bei den Eltern gut weg. Fast 90 Prozent der Befragten halten sie für fachlich kompetent, die meisten Eltern loben zudem das Engagement der Lehrer. Außerdem setzten sich die Pädagogen überwiegend für gute Beziehungen zu ihren Schülern ein und könnten deren Interesse wecken.

Beim Thema Heterogenität im Klassenzimmer sind die Eltern dagegen skeptischer. Nur 60 Prozent finden, dass die Lehrer den Umgang mit unterschiedlichen sprachlichen Voraussetzungen gut meistern. Kaum mehr Eltern glauben, dass die Pädagogen alles tun, damit auch die Schwächeren mitkommen. Außerdem monierten vier von zehn Eltern, dass die Lehrer zu selten neue Unterrichtsmethoden einsetzten.