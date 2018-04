Strategische Partnerschaft Iran will Russisch als Schulfach einführen

Mirza, 11 Jahre (Bruder von Milad):

"Ich komme aus Afghanistan, habe zwei Brüder und lebe bei meiner Mutter. Ich weiß nicht genau, wie lange wir schon in Iran sind. Dieses Jahr wollte ich hier gern die zweite Klasse besuchen, aber die Schule hat mich nicht aufgenommen, weil meine Mutter das Schulgeld nicht bezahlen konnte. Jetzt schaue ich in meiner Freizeit in meine alten Schulbücher. Zwei Jahre lang habe ich bisher eine Schule besucht.

Nun arbeite ich manchmal zusammen mit meiner Mutter: Wir pflücken Unkraut in den Bohnenfeldern. Aber am glücklichsten war ich in der Schule – ich würde gern Ingenieur werden. Mein Wunsch ist, dass wir alle zusammen in einem großen Haus zu Abend essen: meine Mutter, meine Oma, mein Onkel, meine Brüder und ich. Und ich wünsche mir, dass in Afghanistan kein Krieg mehr herrscht."