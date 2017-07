Jugendliche beim "Islamischen Staat" "Der Fall Linda W. hat mich nicht überrascht"

Zur Person Daniel Köhler Daniel Köhler, geb. 1985, forscht zu den Themen Deradikalisierung, Extremismus und Terrorismus. Er ist Gründer und Direktor des Deutschen Instituts für Radikalisierungs- und Deradikalisierungsforschung (Girds).

SPIEGEL ONLINE: Vor etwa einem Jahr hat sich die Schülerin Linda W. von Sachsen aus auf den Weg in den Dschihad gemacht und sich in Syrien und im Irak der Terrormiliz "Islamischer Staat" angeschlossen. Wie kommt ein junges Mädchen auf so eine Idee?

Köhler: Der Fall Linda W. hat mich nicht überrascht. Der IS schafft es mit seiner Propaganda gezielt, gerade junge Menschen anzusprechen. Die Terroristen kommunizieren über Netzwerke wie Facebook, Twitter oder Instagram - in einer Sprache, die junge Menschen anspricht. Der IS setzt auch Muttersprachler ein wie den deutschen Denis Cuspert, alias Deso Dogg. Die können dann mit den Jugendlichen auf Deutsch, Spanisch oder Französisch sprechen.

SPIEGEL ONLINE: Trotzdem bleibt die Frage, was eine deutsche Schülerin bei IS-Dschihadisten sucht?

Köhler: Die Terroristen gehen sehr perfide vor. Sie gaukeln jungen Mädchen eine heile, hochromantische Welt vor, in der sie wie Königinnen behandelt werden. Sie erhoffen sich einen islamischen Ritter, der ihnen zu Füßen liegt. Die Propaganda verspricht ihnen einen Ehemann, der bedingungslos zu ihnen steht und sich eher umbringen würde, als sie zu verlassen. Das spricht vor allem Mädchen an, die sich nach Halt, Struktur und Loyalität sehnen. Die Realität sieht dann natürlich ganz anders aus.

Beratungsstellen gegen Radikalisierung Beratungsstelle Radikalisierung beim Bamf In Deutschland gibt es zahlreiche Initiativen gegen Radikalisierung. Eine davon ist die Beratungsstelle Radikalisierung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Beraten wird in den Sprachen Deutsch, Türkisch, Arabisch, Englisch, Farsi, Russisch und Urdu. Beratungsstellen in den Bundesländern Auch einige Bundesländer bieten Beratungsstellen an, wie zum Beispiel Baden-Württemberg . Ziel ist es, Kontakt zu extremistisch gefährdeten Jugendlichen aufzubauen und diese zu deradikalisieren. Beratungsstelle Hayat Hilfe bietet auch die Beratungsstelle "Hayat" , was auf Türkisch und Arabisch "Leben" bedeutet. Hayat hilft auch denen, die sich salafistisch radikalisiert haben, aber aussteigen wollen.

SPIEGEL ONLINE: Wozu braucht der IS die Mädchen?

Köhler: Der IS will ein Staat sein und dafür braucht er Frauen. Zum einen, damit sie bestimmte Berufsfelder ausüben wie Krankenpflege und zum anderen als Trophäe für die Kämpfer. Ihnen werden häufig bis zu vier Ehefrauen versprochen. Und zwar nicht nur Sklavinnen, sondern auch westliche Ehefrauen, die aus Überzeugung zum IS stehen.

SPIEGEL ONLINE: Laut Bundeskriminalamt haben bislang etwa 940 Deutsche für den IS gekämpft. Die meisten sind unter dreißig. Etwa fünf Prozent sind noch nicht einmal volljährig. Doch nicht alle Kinder, die sich dem IS anschließen, tun dies freiwillig. Kennen Sie solche Fälle?

Köhler: Ich habe im europäischen Ausland die Familie und Betreuer eines Neunjährigen beraten, der mehrere Jahre im IS-Gebiet lebte und dann nach Europa zurückkehrte. Der Junge wurde gezielt darauf trainiert, genau die Welt zu hassen, in die er zurückkehrte. Als er 2016 wieder in die Schule kam, griff er seine Mitschüler an. In seinen Augen waren sie Ungläubige, die es verdienten zu sterben. Das hatten ihm der IS und seine Mutter beigebracht. Der Junge war hochaggressiv und traumatisiert. Er war zu einem IS-Kämpfer erzogen worden.

SPIEGEL ONLINE: Was passierte mit ihm?

Köhler: Da seine Mutter noch auf ihren Gerichtsprozess wartet, lebt er derzeit bei seinen Großeltern. Der größte Fehler war es, ihn sofort wieder zur Schule zu schicken. Als die Betreuer mich um Rat baten, riet ich ihnen, den Jungen langsam an andere Kinder zu gewöhnen. Zunächst reichten zehn Minuten auf dem Spielplatz. Das wurde dann langsam gesteigert. Mittlerweile geht er wieder zur Schule. Er bekommt jedoch häufig Einzelunterricht. Enge Räume und Menschenansammlungen sind zu viel für ihn. Er wird von Lehrern, Therapeuten und Sozialarbeitern betreut.

SPIEGEL ONLINE: Wie reagierten Lehrer, Eltern und Mitschüler auf ihn?

Köhler: Viele hatten einfach Angst. Sie dachten, er sei ein kleiner Selbstmordattentäter, eine tickende Zeitbombe. Mit sehr vorsichtigen Gesprächen konnten die Vorurteile jedoch abgebaut werden. Einigen wäre es jedoch wahrscheinlich lieber, man würde Kinder wie ihn für immer wegsperren.

SPIEGEL ONLINE: Was entgegnen Sie denen?

Köhler: Meiner Meinung nach hat jeder eine zweite Chance verdient - gerade die Kinder, die in den Dschihad verschleppt wurden. Sie können nichts dafür, dass sie der brutalen, menschenverachtenden Propaganda des IS ausgesetzt waren. Ich sehe nicht ein, sie aufzugeben. Wir müssen alles dafür tun, um ihnen zu helfen.