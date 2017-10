Klage in Japan Schule zwang Jugendliche zum Haarefärben

Weil sie ihre Haare auf Anordnung ihrer Schule schwarz färben musste, hat eine japanische Schülerin die zuständigen Behörden in der Präfektur Osaka auf Schadensersatz verklagt. Die staatliche Schule habe sie mehrfach gezwungen, ihre eigentlich braunen Haare zu schwärzen, sagte die 18-Jährige. Sollte sie das ablehnen, würde sie von der Schule fliegen.

Die Anweisung mutet absurd an, denn eine Vorschrift der Schule in der Stadt Habikino verbietet das Blondieren oder Färben der Haare. Bei der Anmeldung habe die Mutter die Schulleitung deshalb darüber informiert, dass ihre Tochter von Natur aus braune Haare habe, heißt es in der Klage vor dem zuständigen Gericht in Osaka, über die japanische Medien am Freitag berichteten. Sie wollte damit dem Verdacht zuvorkommen, ihre Tochter helle die Haare auf.

Lehrer hätten die Schülerin daraufhin immer wieder gezwungen, ihre Haare schwarz zu färben. Alle vier Tage sei sie kontrolliert und dann zum Nachfärben gezwungen worden. Weil die Schülerin durch das Färben "Schmerzen und Reizungen" erlitten habe, sei sie seit September 2016 nicht mehr zum Unterricht gegangen.

Hoher Druck an japanischen Schulen

Kurz danach sei die Schülerin dann von einem Schulfestival ausgeschlossen worden - mit dem Hinweis an die Mutter, dass sogar eine blonde Austauschschülerin sich die Haare schwarz gefärbt habe und deshalb keine Ausnahme gelten könne. Mit der Klage will die Familie jetzt Schadensersatz in Höhe von 2,2 Millionen Yen (rund 16.500 Euro) erstreiten. Die Schulbehörden in Osaka haben die Forderung zurückgewiesen.

Der Leiter der Schule sagte den Berichten zufolge, er könne den Fall nicht kommentieren. Er bestätigte aber, dass die Schulregeln das Blondieren oder Färben der Haare verbieten. Ob das auch für das Schwärzen hellerer Haare gilt, wollte er nicht sagen.

Generell ist der Konformitätsdruck an japanischen Schulen hoch. Viele Einrichtungen haben strikte Verhaltensregeln, die sich unter anderem auf Haarfarbe und Frisur, Accessoires und Make-up, den Schnitt der Schuluniformen und die Rocklänge beziehen.