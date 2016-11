Sprache Jugendwort des Jahres 2016 ist "fly sein"

Zehn Begriffe standen zur Wahl, darunter Uhrensohn, Banalverkehr oder isso. Daraus sollte eine 20-köpfige Jury aus Schülern, Studenten und Sprachwissenschaftlern das Jugendwort des Jahres 2016 wählen. Am Freitag verkündete sie in München ihre Entscheidung: "fly sein" machte dieses Mal das Rennen. Das soll so viel bedeuten wie etwas oder jemand geht besonders ab.

Auf die Plätze 2 bis 5 kamen:

bae - before anyone/anything else, Bezeichnung für beste Freundin o.ä

isso - Zustimmung, Bekräftigung

Bambusleitung - schlechte Internetverbindung

Hopfensmoothie - Bier

Das Jugendwort des Jahres wird immer im Herbst bekannt gegeben. Es handelt sich dabei um eine durchaus umstrittene Werbeaktion des Langenscheidt-Verlages für ein Buch zur Jugendsprache. Immer wieder wird bezweifelt, ob Jugendliche wirklich so reden, zumal ein Online-Voting, das allen Menschen offensteht, die Entscheidung maßgeblich beeinflusst.

Tatsächlich regt die Wahl aber jedes Jahr wieder zum Austausch über die Entwicklung von Sprache und neuen Begriffen an. Oft handelt es sich bei den Vorschlägen um Wort-Neuschöpfungen, wie zum Beispiel auch Tindergarten - Sammlung von Kontakten beim Online-Dating, Vollpfostenantenne - Selfiestick, Banalverkehr - belangloser Chatverlauf oder Uhrensohn - jemand, der sich zur falschen Zeit wie ein Idiot benimmt.

In den vergangenen Jahren waren einige der gekürten Jugendwörter umstritten. Klicken Sie sich für einen Rückblick durch die Fotostrecke.

Das Prozedere zur Wahl des Jugendwortes läuft in der Regel so ab:

1. Unter dem Motto "Gib uns #Dein Wort!" kann jeder im Internet bis zu einer bestimmten Frist Vorschläge einreichen.

2. Aus einer Sammlung von 30 Begriffen stimmen Menschen per Internet ab, welches ihr Favorit für das Jugendwort des Jahres ist.

3. Aus den Top Ten wählt eine Jury, darunter in diesem Jahr der YouTuber iBlali und die Junior-Bloggerin Livia, dann das Jugendwort des Jahres aus.

Dabei geht es nicht nur darum, wie verbreitet der Begriff auf Schulhöfen oder an Unis tatsächlich ist. Weitere Kriterien sind sprachliche Kreativität, Originalität sowie gesellschaftliche und kulturelle Ereignisse.