Bombendrohung in Kanada Polizei evakuiert mehr als 60 Schulen

In der kanadischen Provinz Prince Edward Island hat die Polizei sämtliche Schulen evakuiert. Die Behörden hatten Hinweise erhalten, dass sich in einer der Schulen eine Bombe befindet. Mehr als 19.000 Schüler mussten ihre Klassenräume verlassen und wurden an sichere Orte in den jeweiligen Gemeinden gebracht.

Bisher wurde in keinem der Gebäude ein verdächtiger Gegenstand gefunden, teilte Polizei-Sergeant Kevin Bailey mit. Die Drohung wurde demnach an die Behörden gefaxt. Ein genauer Ort war in dem Schreiben allerdings nicht genannt.

Pupils evacuated after Prince Edward Island schools put on lock down over potential bomb threat https://t.co/wA4FJMUMD3 pic.twitter.com/W8yRwVEFX7 — Daily Express (@Daily_Express) September 21, 2016

Auch in den anliegenden Schulbezirken der Nachbarprovinz Nova Scotia wurden mehrere Schulen evakuiert. Details zu den Hintergründen wollte die Polizei zunächst nicht bekannt geben. Für den Abend ist eine Pressekonferenz angekündigt.