Fronleichnams-Panne Eltern ließen Fünfjährige vor geschlossener Schule stehen

Morgendliche Hektik ist in vielen Familien normal. Schnell frühstücken, anziehen, ins Auto und dann unter Zeitdruck bis vors Schultor - so lief es am Donnerstag offenbar auch bei einer französischen Familie, deren Tochter jenseits der Grenze, im baden-württembergischen Kappel-Grafenhausen, eine deutsch-französische Grundschule besucht.

Bei der Verabschiedung vor der Schule übersahen die Eltern jedoch, dass die Fünfjährige wegen des Fronleichnam-Feiertags frei und die Schule geschlossen hatte. Sie düsten mit dem Auto davon und ließen ihre Tochter zurück.

Für die wurde es "ein trauriger und vor allem zunächst einsamer Vormittag", wie die Polizei in Offenburg mitteilte.

Das weinende Mädchen wurde schließlich auf dem Schulhof von einer Nachbarin gefunden und zunächst versorgt. Die informierte die Polizei, und die Beamten konnten schließlich über die Schulleitung einen Betreuer der Schule ausfindig machen, der sich um das Kind kümmerte.