Betrunkene Schüler Polizei räumt Karlsruher Abifeier

Mit einem großen Polizeieinsatz und der Räumung des Geländes endete am Mittwochabend in Karlsruhe eine Feier von Abiturienten. Am Morgen hatten sie noch ihre Kenntnisse in Mathematik nachweisen müssen - wegen einer Panne mit bundesweiten Folgen mussten sie Ersatzaufgaben lösen. Doch das hielt die Karlsruher Schüler nicht davon ab, sich nachmittags zu einer unangemeldeten Party unter freiem Himmel zu versammeln.

Rund 1000 Gymnasiasten feierten im Schlossgarten mit lauter Musik und Alkohol. Am Abend seien viele so stark betrunken gewesen, dass die Rettungsdienste überlastet waren, berichtet der SWR. Deshalb hätten die Sanitäter die Polizei hinzugezogen. 35 Beamte sowie Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdiensts waren demnach eineinhalb Stunden lang damit beschäftigt, den Karlsruher Schlossgarten zu räumen.

Die meisten Schüler hätten das Gelände daraufhin friedlich verlassen, berichtet das Portal "ka-news.de". Die Polizei musste lediglich elf Platzverweise aussprechen, in Gewahrsam kam keiner der Schüler.