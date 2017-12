Mobbing in den USA "Sie sagen, ich bin hässlich und habe keine Freunde"

"Das ist nicht okay", unter Tränen erzählt ein Junge aus dem US-Bundesstaat Tennessee, wie er in der Schule gemobbt und gedemütigt wird. Seine Mitschüler hätten ihn mit Milch übergossen und Schinken in seine Klamotten gestopft. Sie hätten sich über seine Nase lustig gemacht und ihm gesagt, er sei hässlich und habe keine Freunde. "Warum tyrannisieren sie mich?", fragt sich Keaton.

Seine Mutter, Kimberly Jones, filmte die tränenreichen Schilderungen ihres Sohnes mit seiner Erlaubnis und veröffentlichte sie auf Facebook. Mit dem Video wollte sie darauf aufmerksam machen, was Mobbing bei Kindern auslöst. "Wir wissen alle, wie es sich anfühlt, dazugehören zu wollen", schrieb sie auf Facebook. "Aber nur wenige wissen, wie es sich wirklich anfühlt, nirgendwo dazuzugehören."

Das Video ging viral. Seit dem Wochenende wurde es mehr als 22 Millionen Mal angeklickt. Auch zahlreiche Stars solidarisierten sich mit Keaton. Snoop Dogg schrieb auf Instagram: "Du hast einen Freund fürs Leben. Liebe ist der einzige Weg, um Hass zu besiegen."

Justin Bieber lobte in einem Video Keatons Mut, sich gegen das Mobbing zu wehren. Football-Star Taylor Lewan bot an, sein Bodyguard zu sein.

Katy Perry schrieb auf Twitter: "Das hat mein Herz gebrochen. Seid nett zueinander." Ein Dutzend Schauspieler und Musiker luden den Jungen und seine Familie zu Premieren und Sportveranstaltungen ein. Über eine Spendenaktion sind bereits mehr als 29.000 Dollar zusammengekommen. Mit dem Geld will Keatons Mutter seine Ausbildung bezahlen.

"Ich würde Eltern nicht empfehlen, ein solches Video zu veröffentlichen"

Doch trotz allen Zuspruchs: Es gibt auch Kritik an dem Video, die sich vor allem gegen Keatons Mutter richtet. Viele fürchten, der Junge könnte nun noch mehr gemobbt werden. Seine Mutter habe ihrem Sohn mit dem Video nicht geholfen sondern geschadet.

"Ich würde Eltern nicht empfehlen, ein solches Video zu veröffentlichen", sagt auch Nina Pirk vom Sorgentelefon "Nummer gegen Kummer", an das sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene anonym wenden können. Solche Aufnahmen verdeutlichten zwar, wie sehr Mobbing wehtut. Das sei häufig auch den Tätern nicht bewusst und könne helfen, sie zu sensibilisieren und ihre Empathie zu wecken. Eltern sollten aber nicht über den Kopf des Kindes hinweg entscheiden, rät die Sozialwissenschaftlerin.

"Viele Eltern verfallen in Aktionismus, wenn ihre Kinder gemobbt werden und rufen beispielsweise bei den Eltern des Täters an", erzählt Pirk. Das helfe den Betroffenen jedoch in den seltensten Fällen. Besser sei es meist, sich an eine dritte, neutrale Person zu wenden, die vermitteln kann - etwa an entsprechend geschulte Fachkräfte an Schulen oder eine Beratungsstelle.

"Es ist nicht die Schuld der Opfer, dass sie gemobbt werden"

Kinder und Jugendliche, die bei ihr anrufen, hätten die Attacken meist lange über sich ergehen lassen und gehofft, dass es einfach irgendwann aufhört. Das sei meist jedoch nicht der Fall, und sich zu verkriechen bringe auf lange Sicht nichts.

"Es ist wichtig, den Betroffenen ruhig zuzuhören und ihnen klarzumachen, dass es nicht ihre Schuld ist, wenn sie gemobbt werden", sagt Pirk. Die Kinder bräuchten ganz besonders die Fürsorge und Unterstützung der Eltern oder von Freunden. Es kann helfen, gemeinsam zu überlegen: Was hilft dir heute, mit der Situation besser fertigzuwerden?

Das könne ein Hobby sein, Sport oder Unternehmungen mit Freunden oder der Familie. "Die Familie sollte nicht ausschließlich über das Thema Mobbing sprechen, sondern auch mal für Ablenkung sorgen." Wichtig sei es auch, den Betroffenen klarzumachen, dass sie nicht allein sind. "Wenn ich den Kindern und Jugendlichen erzähle, dass es vielen ebenso geht, sind sie oft überrascht und es hilft ihnen, damit fertigzuwerden", sagt Pirk. Grundsätzlich gelte: Mobbing ist nicht ok und sollte nirgendwo geduldet werden."Was ist der Sinn von Mobbing?", fragt auch Keaton und schluchzt. "Warum finden sie Freude daran, sich Unschuldige zu suchen und gemein zu ihnen zu sein? Das ist nicht okay!"

Seiner Mutter ist der Rummel um ihren Sohn mittlerweile offenbar zu viel geworden. Sie sei zwar überwältigt von dem Zuspruch, teilt sie auf Facebook mit, schreibt aber über ihren Sohn: "Er ist immer noch ein kleiner Junge, der verzweifelt akzeptiert werden will, sodass ich versuchen muss, einen Weg zu finden, ihm den Unterschied zwischen echter Akzeptanz und Aufmerksamkeit näherzubringen." Nach diesem Post änderte sie die Einstellungen ihres Facebook-Profils - sodass es nun nicht mehr öffentlich ist.