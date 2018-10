Kinderbräute in Georgien Zu jung, um erwachsen zu sein

Eigentlich träumte Tamuna davon, Tänzerin zu werden. Doch als sie 15 Jahre alt war, wurde sie mit einem fremden Mann verheiratet - und schwanger. Nach einem Monat fing ihr Mann an, sie zu schlagen. Auch die anderen Familienmitglieder ließen ihren Ärger an der jungen Frau aus, wenn diese nicht schnell genug ihren Pflichten nachkam. Drei Jahre nach ihrer Eheschließung flüchtete sie mit ihrem Sohn zu ihren Eltern.

Tamunas Schicksal ist kein Einzelfall in Georgien: Nicht selten werden minderjährige Frauen mit älteren Männern vermählt, die sie vorher nicht oder kaum kannten. Die Fotografin Myriam Meloni hat gemeinsam mit der Journalistin Elena Ledda zehn dieser Kinderbräute getroffen.

Kontakt zu den Jugendlichen bekamen sie über Nichtregierungsorganisationen, Sozialarbeiter und Erzieher. Um mit den jungen Frauen sprechen zu dürfen, mussten Ledda und Meloni allerdings zuerst das Einverständnis der Schwiegereltern, des Ehemannes und der Kandidatinnen selbst einholen.

"Die Mädchen waren ziemlich schüchtern, während ihre Angehörigen mit im Raum waren", sagt Meloni. Sie und Ledda mussten daher Strategien entwickeln, wie sie mit den jungen Frauen allein sein konnten, ohne die anderen Familienmitglieder zu beleidigen. "Nur so konnten wir ein ehrliches Gespräch führen."

Bei den Fotos legte Meloni den Fokus auf die jungen Frauen selbst, zeigt sie meist in ihrem Zuhause, mit ihren Kindern im Arm oder mit anderen Angehörigen. Manche der Mädchen bleiben allerdings unsichtbar: Anstelle der 16-jährigen Naila durfte Meloni nur Kürbisse fotografieren - ihr Ehemann verbot es, Fotos von ihr zu machen.

Gesetzlich liegt das Mindestalter für eine Heirat in Georgien zwar bei 18 Jahren - doch die Familien umgehen dies: Viele Paare heiraten heimlich und lassen die Ehe erst Jahre später offiziell eintragen.

Doch warum lassen sich so viele Mädchen darauf ein, obwohl sie nicht unbedingt in die Ehen gezwungen werden? Für viele von ihnen ist es normal, dass ihre Eltern für sie einen Ehemann aussuchen, denn so war es schon bei ihrer Mutter, Oma und Urgroßmutter.

"Es ist eine jahrhundertealte Tradition, die sich nicht auf eine Region oder Religion beschränkt, sondern kulturell bestimmt ist", sagt Meloni. "Armut, Arbeitslosigkeit, fehlende Bildung und religiöse Praktiken sowie verwurzelte patriarchalische Werte gehören aber auch zu den Hauptmotiven", sagt Meloni.

Nach der Heirat hören viele dieser Mädchen auf zur Schule zu gehen, Bildung brauchen sie laut den Familien nicht mehr: Sie ziehen in das Haus der Schwiegereltern und sollen sich ganz den familiären und häuslichen Tätigkeiten widmen. Damit verlieren sie die Möglichkeit zur wirtschaftlichen und sozialen Unabhängigkeit.

"Um diese Ehen zu verhindern, müssen nicht nur Gesetze geändert werden, sondern auch kulturell und sozial Veränderungen stattfinden", fordert Meloni. Doch bis dahin sei es noch ein langer Weg.