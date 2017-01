Ganz harte Schule Abschied vom Kindergeburtstag

Die Eltern-Kolumne für Fortgeschrittene Hier schreiben abwechselnd Silke Fokken, Armin Himmelrath und Birte Müller über das Leben mit Kindern zwischen dem ersten und dem letzten Schultag.

Einige Eltern sehen mich mitleidig oder verständnislos an, wenn ich das sage: Aber ich freue mich wirklich immer auf die Partys zum Kindergeburtstag. Denn Kinder feiern einfach anders als Erwachsene. Ein knappes Dutzend Gäste stürmt begeistert herein, und mit etwas Glück hat es ohne allzu großen Elterneinfluss liebevoll ausgesuchte, pädagogisch wertlose Geschenke dabei: ein Pupskissen, einen Schleimi, Glitzeraufkleber oder das 37. Kuscheltier. Beweise echter Freundschaft.

Dann lassen die Kinder es krachen. Sie sind wild, witzig, albern, auch mal beleidigt, dann wieder versöhnt. Sie schlagen sich das Knie auf, verschlucken sich vor Lachen beim Stopp-Essen und kippen mindestens ein Glas Saft um. Aber vor allem haben sie jede Menge Spaß und verschwenden keinen Gedanken an Morgen. Ich finde es schön, dabei zu sein, zuzusehen.

Kurz bevor meine jüngste Tochter 9 wurde, war ich deshalb sehr gelassen, als sie überlegte, wie sie feiern wollte. Nach mehr als hundert Partys mit meinen drei Kindern sowie deren Freunden, dachte ich, dass mir in Sachen Kindergeburtstag keiner mehr was vormacht. Dass das Wie letztlich egal ist, solange es nicht zu teuer wird. Dachte ich.

Zwei Clowns, zwei Ponys

Da gibt es zum Beispiel den Retro-Geburtstag. Er läuft ähnlich ab wie in den 1980er Jahren, mit Topfschlagen und Schnitzeljagd, nur dass es statt Marmorkuchen öfter Muffins gibt und man von "Schokoküssen" spricht. Oder das Motto-Fest. Da haben die Spiele ein Thema: Detektive, Naschkatzen, Star Wars oder Piraten - aber immer wird ein Schatz gesucht.

Bei der Profi-Party beauftragen Eltern professionelle Animateure. Kenne ich ehrlich gesagt nur vom Hörensagen. Die Tochter einer Freundin war da mal eingeladen. Dekorateure hatten das Erdgeschoss in eine Unterwasserlandschaft verwandelt. Ferner waren zwei Clowns und zwei Ponys im Einsatz - zum Reiten im parkähnlichen Garten.

Die Auswärts-Party ist ideal bei wenig Platz und vielen Gästen. Die feiert man etwa auf einer Wiese mit Picknick und Fußball, im Schwimmbad, im Museum oder beim Bowling. Man geht dort einfach so hin, kann oft aber auch ein Geburtstagsprogramm buchen. Damit verdienen diverse Dienstleister inzwischen ihr Geld und nehmen Eltern vermeintlich Stress ab.

Leicht erschöpft, aber glücklich

Egal wie wir feiern, im Großen und Ganzen wird es sein wie immer, dachte ich. Am Ende sind die Gäste etwas erschöpft, aber zufrieden und finden, dass die Party viel zu früh vorbei ist. Das finde ich nicht unbedingt, bin aber auch etwas erschöpft und zufrieden.

Ich ließ mich deshalb darauf ein, dass meine Tochter nach einer Kuchenschlacht bei uns mit ihren Gästen auswärts feiert, und zwar bei "Dialog im Dunkeln". Blinde Menschen führen dort durch stockdunkle Räume, in denen etwa ein Markt und ein Wald aufgebaut sind. Meine Tochter findet alles im Dunkeln aufregend. Und mir gefiel die Idee auch. Da lernen die Kinder sogar noch was.

Die Anmeldung klappte problemlos. Allerdings war die Besucherzahl begrenzt. Dadurch durften in unserem Fall zwar gerade so alle Gäste mit in die Ausstellung - ich aber nicht. "Die Kinder sind ja schon groß", tröstete mich der Mitarbeiter. "Das schaffen die prima alleine." Was soll ich sagen - er hatte recht. Die Kinder fanden es im Dunkeln "richtig cool". Nur ich war nicht so richtig zufrieden. Fast zwei Stunden hatte ich auf sie gewartet, entspannt Kaffee getrunken und Zeitung gelesen. Beim Kindergeburtstag! Ich fühlte mich deutlich zu ausgeruht und: nicht dabei gewesen.

Irgendwie wurmte mich das, und zwar vor allem, weil ich weiß, was mich in wenigen Jahren erwartet. Neulich rief meine Freundin an: "Tim feiert seinen 16. bei uns. Deshalb müsste ich am Samstag mindestens bis Mitternacht irgendwo anders unterkommen. Kann ich zu euch?"