Ganz harte Schule Mama hat Kindergeburtstag

Die Eltern-Kolumne für Fortgeschrittene Birte Müller, Armin Himmelrath und Silke Fokken über das Leben mit Kindern zwischen dem ersten und dem letzten Schultag.

Ich möchte mich einmal im Leben wieder so sehr auf etwas freuen, wie meine Kinder auf ihren Geburtstag!

Und natürlich möchte ich, dass sie dann auch wirklich einen tollen Tag haben.

Als Willi noch kleiner war, habe ich mich oft gefragt, ob er wohl eines Tages das allgemeine Konzept von "Geburtstag" (damit meine ich: Feier, Kuchen, Geschenke) verstehen würde. Die Vorstellung, mein geistig behinderter Sohn würde sich vielleicht niemals auf seinen Geburtstag freuen können, machte mich traurig. Aber ich hatte ihn unterschätzt.

Seit er sieben geworden ist, schaute er uns jeweils an den Tagen nach seinem Geburtstag morgens erwartungsvoll an und machte die Gebärde für Kuchen und singen. Als er seinen Sprechcomputer bekam, gehörten "ich möchte Geburtstag, ich möchte Geschenk" zu seinen ersten Sätzen damit.

Endlich Kindergeburtstag!

Und dieses Jahr fieberte Willi sogar erstmalig dem Tag intensiv entgegen und gebärdete täglich vielfach das Wort Geburtstag. Ich versuchte mich ganz, ganz doll zusammenzureißen, um nicht - angesteckt von seiner Begeisterung - wieder ein Fest auszurichten, das an seinen Bedürfnissen komplett vorbei geht. Zu lebendig ist meine Erinnerung an seinen sechsten Geburtstag, an dem ich naiverweise seine ganze Klasse eingeladen hatte. Ich dachte damals: Endlich Schulfreunde, endlich Kindergeburtstag!

Ich war zunächst sehr enttäuscht, dass von den sieben Kindern nur drei kamen - aber mit denen waren wir am Ende ausreichend überfordert. Willi war schon ausgeflippt bevor auch nur der erste Besucher da war, weil ein riesiger Kuchen auf dem Tisch stand, von dem er noch nichts essen durfte und weil ich die Wohnung dekoriert hatte.

Als dann noch Kinder ins Haus kamen, die aus Willis Sicht einzig und allein in die Schule gehörten, begann er durchgängig zu schreien. Ein Mädchen bekam einen epileptischen Anfall nach dem anderen, fiel wie abgeschaltet zu Boden, von wo sie dann drei Sekunden später wieder aufstand, als sei nichts gewesen. Das andere Mädchen machte sich zwei Mal hintereinander in die Hose (die Mutter hatte beim Abliefern stolz verkündet, dass die Kleine keine Windel mehr brauche) und der Junge räumte derweil im oberen Geschoss sämtliche Schränke leer.

Um das Chaos zu vervollständigen, bekam Olivia den epischen Wutanfall einer vierjährigen kleinen Schwester, die keine fetten Geschenke bekommen hat. Wären nicht mal wieder meine Eltern eingesprungen, hätten wir den Nachmittag möglicherweise nicht überlebt.

Seitdem übe ich mich im Geburtstags-Downgrading: Bekanntes Geburtstagslied singen, Kuchen wie immer, Omas, Opa und Onkel Sören zu Besuch, Luftballons - Ende.

Aber wirklich gelernt habe ich daraus anscheinend doch nicht. Weil ich für Willi ja keine richtigen Kindergeburtstage ausrichten kann, bekommt Olivia meinen Organisations- und Bastelzwang mit doppelter Wucht ab.

Ein Haus im Frosch-Look

Im vergangenen Jahr hatte sie sich einen Frosch-Geburtstag gewünscht. Ich ließ sie die halbe Vorschulklasse einladen. Das ganze Haus dekorierte ich tagelang froschig, schnitt Froschgirlanden, bemalte Frosch-Luftballons, machte Frösche aus Äpfeln, Frosch-Cake-Pops, erfand Froschspiele und nähte ein Frosch-Kostüm. Es sah alles so perfekt aus, wie mein Stresspegel hoch war.

Natürlich wollte ich das Fest eigentlich mit meiner Tochter gemeinsam vorbereiten, aber nach dem Schnippeln einer Girlande und dem Dekorieren von drei Froschmuffins, wollte sie lieber mit mir spielen. Ich werkelte aber wie eine Irre weiter.

Mein Schlüsselmoment war dann folgender: Olivia sprang am Abend vor der Feier gelangweilt auf dem Sofa herum und sagte mir, im nächsten Jahr wünsche sie sich einen Bunt-Geburtstag. Ich - innerlich schon bereit für die nächste Partyplanung - verkündete umgehend diverse Dekorationsbastelvorschläge fürs nächste Jahr. Daraufhin schüttelte sie heftig den Kopf, hörte auf zu hüpfen, schaute mich ernst an und antwortete: Nein Mama, ich meine einen Einfach so Geburtstag, so ohne alles: einfach nur so Geburtstag feiern!

Ich hoffe, ich hab's kapiert!