Studie zu Kindergeld und Co. Geld wird für Kinder ausgegeben - nicht für Alkohol

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Mehr Vereinssport und Musikunterricht und ein Plus bei der externen Betreuung: Kinder profitieren laut einer Studie direkt von staatlichen Leistungen wie dem Kindergeld. Das hat eine Untersuchung des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung im Auftrag der Bertelsmann Stiftung ergeben.

Die Autoren haben bei ihrer Analyse geprüft, ob sogenannte Direktzahlungen bei den Kindern ankommen - oder von den Eltern zweckentfremdet werden, etwa für Alkohol, Tabak oder Unterhaltungselektronik.

Wer hat die Studie in Auftrag gegeben?

Die Bertelsmann Stiftung hat die Studie in Auftrag gegeben. Durchgeführt wurde sie von Holger Stichnoth vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim. Der Titel der Studie lautet: "Kommt das Geld bei den Kindern an?"

Wie wurden die Daten erhoben?

Untersucht wurde die Verwendung von zwei staatlichen Leistungen für Familien: das Kindergeld und das Landeserziehungsgeld in verschiedenen Bundesländern. Dazu haben die Forscher Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) von 1984 bis 2016 ausgewertet. Um die Wirkung des Landeserziehungsgelds zu untersuchen, haben sie jeweils ähnliche Haushalte mit und ohne Landeserziehungsgeld miteinander verglichen. Den Effekt des Kindergelds haben die Studienmacher ermittelt, indem sie über die Zeit untersucht haben, wofür die Familien ihr Geld ausgeben, wenn das Kindergeld steigt oder die Kaufkraft inflationsbedingt sinkt.

Was war das Ziel der Untersuchung?

Es ging darum zu untersuchen, ob Eltern staatliche Leistungen, die sie für ihre Kinder bekommen, tatsächlich für ihre Kinder ausgeben.