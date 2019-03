Klima-Aktivisten Schüler stören im EU-Parlament

Die Sprechchöre kamen lautstark von den Zuschauerrängen: "Was wollen wir? Klima-Gerechtigkeit! Wann wollen wir sie? Jetzt!" Mit diesen Worten haben mehrere Dutzend Schüler, die sich für Klimaschutz einsetzen, am Mittwoch ihren Protest ins EU-Parlament in Straßburg getragen.

Zuvor hatten die Europaabgeordneten über den Klimawandel debattiert. Nach Angaben der Grünen im EU-Parlament waren zur Sitzung auch 60 Vertreter der europäischen Schülerbewegung für den Klimaschutz zu Besuch.

Den Angaben zufolge war auch die schwedische Schülerin Greta Thunberg eingeladen, die unter dem Motto "Fridays for Future" seit Wochen freitags für den Kampf gegen den Klimawandel demonstriert, statt zur Schule zu gehen. Die Grünen hätten vorgeschlagen, dass sie vor dem Plenum spricht. Die Initiative sei aber am Widerstand einer Gruppe von Liberalen, Konservativen und Rechten im Parlament gescheitert, hieß es.

Dem Protest von Schülern aus der ganzen Welt haben sich mittlerweile auch Klimaexperten angeschlossen: Mehr als 12.000 Wissenschaftler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz unterstützen in einer gemeinsamen Stellungnahme die Bewegung "Fridays for Future".

"Wir sind die Profis und sagen: Die junge Generation hat Recht", sagte Volker Quaschning von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Er bezog sich damit auf eine Äußerung von FDP-Chef Christian Lindner. Lindner hatte geschrieben, dass man von Kindern und Jugendlichen nicht erwarten könne, die Zusammenhänge der Klimakrise zu verstehen. Das sei eine Sache für Profis.

Die Forscher planen, den Umweltaktivisten ihre Stellungnahme am kommenden Freitag zu übergeben. Dann haben die Schüler zu weltweiten Protesten aufgerufen und wollen in rund 100 Ländern auf die Straße gehen, um sich für effektiven Klima- und Umweltschutz einzusetzen. Auch in Deutschland sind in etlichen Städten Schulstreiks und Demonstrationen geplant.