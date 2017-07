Wasserbomben-Randale in Köln Abiturienten wegen Körperverletzung angeklagt

März 2016, die letzten Unterrichtstage für die Kölner Abiturienten sind angebrochen. In dieser so genannten "Mottowoche" bekriegen sich die Absolventen der verschiedenen Gymnasien untereinander - und das so heftig, dass es zu massiven Polizeieinsätzen und sogar zu zwei Schwerverletzten kommt, wahrscheinlich durch Flaschenwürfe.

Doch damit haben die vier Abiturienten, die jetzt angeklagt wurden, gar nichts zu tun. Sie sollen lediglich wassergefüllte Luftballons auf andere Schüler geschleudert haben. Dafür müssen sie sich demnächst vor dem Amtsgericht verantworten, teilte das Landgericht Köln am Mittwoch mit. Drei der Angeklagten werde versuchte und einem vollendete gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Die jungen Männer hätten die Wasserbomben-Würfe bei den Vernehmungen gestanden. Durch die mit einer Schleuder abgeschossenen Ballons sei ein Jugendlicher leicht verletzt worden, heißt es in der Anklage. Wann genau der Prozess beginnt, steht noch nicht fest.

Gericht sieht keinen schweren Landfriedensbruch

Die Staatsanwaltschaft hatte die vier Beschuldigten ursprünglich wegen wesentlich mehr Taten angeklagt, darunter weitere Fälle von Körperverletzung und schwerem Landfriedensbruch. Das Amtsgericht Köln hatte die Eröffnung des Hauptverfahrens aber abgelehnt. Die Staatsanwaltschaft legte dagegen Beschwerde ein. Über diese hat nun eine Jugendkammer des Landgerichts Köln entschieden und die Anklage nur in einigen Punkten zugelassen.

Die "Mottowoche", bei der angehende Abiturienten verkleidet zur Schule kommen und Streiche spielen, war in den vergangenen Jahren in Köln mehrfach aus dem Ruder gelaufen. Rivalisierende Gruppen verschiedener Gymnasien gingen aufeinander los. Zwei Schüler erlitten 2016 schwere Gesichts- und Kopfverletzungen. Diese Taten seien aber ausdrücklich nicht den inzwischen 19 und 20 Jahre alten Angeklagten zuzurechnen, betonte ein Gerichtssprecher.